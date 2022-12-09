بوتين: ضرباتنا على البنية التحتية للطاقة رد على كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده نفذت ضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا "ردا على تصرفات كييف".

وأضاف بوتين، في اجتماع عسكري، إن" قطع إمدادات المياه عن مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وتدعي موسكو أن أوكرانيا نفذت "إبادة جماعية" في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية، وأن أحد أسباب بدء "العملية العسكرية الخاصة" في فبراير الماضي كان لحماية الناس في المنطقة الشرقية.

وبشأن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلد المجاور، لفت الرئيس الروسي أن "هناك الكثير من الجلبة بهذا الخصوص.. نعم، نحن نفعل ذلك.. لكن من بدأ ذلك؟ من ضرب جسر القرم؟ من فجر خطوط الكهرباء من محطة الطاقة النووية في كورسك؟".

وتابع قائلاً: "لم يقل أحد كلمة واحدة (عن تصرفات أوكرانيا في دونباس) في أي مكان على الإطلاق، فقط الصمت التام.. وبمجرد أن نتحرك ونفعل شيئًا ردا على ذلك، تبدأ الضوضاء وضجة في أنحاء الكون".

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.