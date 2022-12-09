أول تعليق من بركات على واقعة عضو اتحاد الكرة المتهم بفضيحة أخلاقية

كشف محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة، عن أن أول معرفته بأزمة عضو اتحاد الكرة المتهم بفضيحة أخلاقية، قائلا: "رئيس الاتحاد جمال علام كلمني وقالي على الأزمة وقلت له هي مفاجئة بالنسبة لى وكلمنا مجلس الاتحاد وأخذنا قرار".

أخذنا قرار برحيل عضو الاتحاد المتهم بالفضيحة

وأضاف محمد بركات، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: "أننا أخذنا قرار برحيل عضو الاتحاد المتهم بالفضيحة الاخلاقية.. قررنا إبعاده عشان الموضوع حساس ولكن هو لسه قيد التحقيق وهي اللي هتظهر مظلوم ولا مش مظلوم".

وعن رأيه في صاحب الواقعة الاخلاقية، رد قائلا: "هو على المستوى الشخصي احترمه واقدره ولم أر منه إلا الخير وكل يوم نسمع كلام متضارب، ولكن لم نتستر ولن نتستر على حاجة في اتحاد الكرة".