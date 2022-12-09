ريكاردو ألفيش: البرازيل الأفضل والأحق بالتتويج بكأس العالم

يرى البرازيلي ريكاردو ألفيش، الظهير الأيسر السابق لنادي الزمالك، أن بلاده هي الأجدر للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان ريكاردو قد انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2008، ولعب في صفوف الفارس الأبيض موسم 2008-2009.

وقال ريكاردو، في تصريحات خاصة: "منتخب البرازيل هو الأفضل في الوقت الراهن، وهو الأوفر حظوظ في التتويج باللقب لكن علينا ألا ننسى فرنسا حاملة اللقب".

وأضاف: "إنجلترا أيضًا والبرتغال تقدم مستويات مميزة في البطولة، أعتقد أن تلك المنتخبات مرشحة رفقة البرازيل لنيل اللقب".

وتابع: "لا يمكن توقع فريق بعينه للفوز بالبطولة، لكن سنرى ما سيحدث في الأدوار الحاسمة".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كرواتيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

