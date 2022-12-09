الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صوتنا من دماغنا».. محمد بركات يرد على سيطرة أبوريدة على اتحاد الكرة

محمد بركات
محمد بركات

 أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن اتحاد المغرب لكرة القدم هو الأقوى داخل الاتحاد الافريقي، قائلًا: "المفروض أن الاتحادات المصرية والمغربية والتونسية كلنا نبقى أقوياء، ولكن اللي ثابت لنا أن المغرب الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي". 

ورد محمد بركات، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع اللإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على ما يثار حول سيطرة هاني أبوريدة على اتحاد الكرة واتخاذه قرارات، قائلًا: "كلام ملوش أي أساس من الصحة وهاني أبو ريدة لا يدير الاتحاد وعندنا مجلس محترم وله قراراته".

 وتابع: "احنا صوتنا من دماغنا داخل مجلس اتحاد الكرة، ومحدش يقدر يتدخل أو يملي علينا شيء، ولكن المنصب في اتحاد الكرة دائمًا في حالة هجوم، ولابد أن نتحمل بسبب حمل المسئولية".

اتحاد الكرة المجلس دماغنا سيطرة قرارات

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يستقر على تعيين فتحى نصير مديرًا للقطاعات

تامر أمين يفتح النار على اتحاد الكرة المصرى: «الحلزونة يامه الحلزونة»

فيتوريا يطالب اتحاد الكرة بزيادة مكافأة اللاعبين بالمباريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

المركزى الأوكرانى: من المتوقع تجاوز المساعدة الدولية لأوكرانيا 31 مليار دولار بنهاية العام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

روسيا تنوى إقرار تشريعات جديدة لمكافحة الشذوذ

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

من موقع النيابة العامة.. اعرف خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

مسيرات ومظاهرات حاشدة لعمال المطارات فى الولايات المتحدة بسبب ظروف العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟