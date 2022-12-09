«صوتنا من دماغنا».. محمد بركات يرد على سيطرة أبوريدة على اتحاد الكرة

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن اتحاد المغرب لكرة القدم هو الأقوى داخل الاتحاد الافريقي، قائلًا: "المفروض أن الاتحادات المصرية والمغربية والتونسية كلنا نبقى أقوياء، ولكن اللي ثابت لنا أن المغرب الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي".

ورد محمد بركات، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع اللإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على ما يثار حول سيطرة هاني أبوريدة على اتحاد الكرة واتخاذه قرارات، قائلًا: "كلام ملوش أي أساس من الصحة وهاني أبو ريدة لا يدير الاتحاد وعندنا مجلس محترم وله قراراته".

وتابع: "احنا صوتنا من دماغنا داخل مجلس اتحاد الكرة، ومحدش يقدر يتدخل أو يملي علينا شيء، ولكن المنصب في اتحاد الكرة دائمًا في حالة هجوم، ولابد أن نتحمل بسبب حمل المسئولية".