مسيرات ومظاهرات حاشدة لعمال المطارات فى الولايات المتحدة بسبب ظروف العمل

خرج عمال المطارات، بأعداد ضخمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على ما يقولون إنه تدني للأجور والعوائد الضعيفة في قطاع الطيران الأمريكي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، انطلق الموظفون في أكثر من 15 مطارًا رئيسيًا في الولايات المتحدة بالفعل مظاهرات ومسيرات عامة للمطالبة بأجور أفضل ورعاية صحية ميسورة التكلفة وإجازة مرضية للعمل الجاد للحفاظ على نظافة المطارات.



ومن بين المطارات الرئيسية التي شهدت مسيرات ومظاهرات حاشدة، شيكاجو ودالاس ولوس أنجلوس ونيويورك وسياتل.



وفي بوسطن، احتج العمال على ممارسات العمل غير العادلة والأجور غير الكافية في مطار تديره شركة سويس بورت.



وطالب العديد من عمال المطار بزيادة الأجور والمزايا منذ بداية الوباء، لكنهم قالوا إنهم واجهوا مقاومة من قادة الشركات.



وقالت ماري كاي هنري، رئيسة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، إن عمال المطار "ضحوا بصحتهم كعاملين أساسيين على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، ليتم معاملتهم على أنهم أي شيء آخر".



وعانت صناعة الطيران من تأخيرات وإلغاء متكرر للرحلات هذا العام مع ارتفاع الطلب على السفر وتعاني الشركات من نقص في الموظفين بسبب الوباء.



كما طالب الطيارون أيضًا بأجور أفضل من شركات الطيران هذا العام حيث يدفع عمال الخطوط الأمامية إلى نفس الشيء مع مشغلي المطارات.



واعتمدت كل من شركات الطيران ومشغلي المطارات على المقاولين في العديد من أجزاء الأعمال، مما أدى إلى انخفاض الأجور.

ويعمل موظفو المطار في عدد من الوظائف، بما في ذلك مناولة الأمتعة، ومنظفات المقصورة، والحراس، وحراس الأمن، ومرافقي الكراسي المتحركة وغيرها.