الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أوباميكانو يقلل من خطورة بيلينجهام قبل مواجهة فرنسا وإنجلترا

بيلينجهام
بيلينجهام

يعتقد دايوت أوباميكانو، مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن جود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي لن يشكل خطرًا حقيقيًا في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس العالم التي ستجمعهما بعد غد السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 19 عامًا كان أفضل لاعبي المنتخب الإنجليزي في قطر حتى الآن، وبينما يقدر المدافع الفرنسي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، موهبة منافسه إلا أنه لا يشعر بالقلق من الضرر الذي يمكن أن يحدثه.

ولكنه، أكد أنه عندما يلتقي بايرن ميونخ ودورتموند تصبح المباراة أشبه بالحرب.

وقال في مؤتمر صحفي :"لا أقول أن جود بيلينجهام ليس مصدرًا للخطورة ولكنهم يمتلكون فريقًا قويًا للغاية".

وأضاف :"أعرف بيلينجهام: باير ضد دورتموند، إنها حرب".

وأكد :"لديه موهبة حقيقية إنه لاعب جيد للغاية، يكتسب الخبرات خاصة وأنه يلعب في كل مباراة، أعتقد أنها ستكون معركة جيدة للغاية في وسط الملعب".

كان أوباميكانو يلعب في قلب دفاع لايبزج الذي خسر بخماسية نظيفة أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا قبل عامين عندما سجل ماركوس راشفورد ثلاثة أهداف (هاتريك).

وعلى الأرجح لن يلعب مهاجم مانشستر يونايتد منذ البداية أمام فرنسا رغم أنه قدم مستوى جيدا في قطر، وهذا يدل على مدى قوة الفريق الذي يمتلكه جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي.

وأضاف أوباميكانو :"راشفورد لاعب جيد للغاية، ومع ذلك لن أركز على لاعب واحد فقط".

وتابع :" الأمر متعلق بالتفاصيل ولذلك سنحاول ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، وأعتقد أن هذا الفريق سيحقق الفوز بالمباراة".

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