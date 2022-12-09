أنغام: «رامى عياش صوته تركيبة فنية مش عادية»

قالت المطربة الكبيرة أنغام، إن أهم مميزات صوت الفنان رامي عياش أن صوته يُعرف من أول كلمة، له أداء وإسلوب خاص به ويتميز به عن باقي نجوم جيله.

الثقافة الفنية الموسيقية

وأكدت الفنانة الكبيرة أنغام، خلال تقديمها برنامجها الفني "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جميع أعمال رامي عياش تدل على رقية في الأداء والثقافة الفنية والموسيقية المدروسة والعميقة، معلقة:" الأغاني مش بتيجي مع رامي عياش بالصدفة، بيكون عنده خطه للكلام والمزيكا والأداء".

قوة أداء رامي عياش

وأضافت في حديثها، أن صوت رامي عياش عبارة عن تركيبة فنية غنائية ليست طبيعية على الإطلاق، قائلة:" صوته تركيبة فنية مش عادية، وثقف نفسه موسيقياً بشكل عالي وعلشان كدا عندنا رامي عياش مطرب غير عادي".