الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير شئون صينية: مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف حسين إسماعيل، الكاتب الصحفي بمجلة الصين اليوم والخبير في الشئون الصينية، عن تفاصيل القمة العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الخميس، إن العلاقات الصينية العربية متطورة وراسخة ولم تشهد احتجاجات في مراحلها المختلفة.


العلاقات العربية الصينية قوية وراسخة 

وأضاف أن مصر أول دولة عربية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956، موضحاً أنه طوال هذه السنوات مرت بفترة بعد سياسي خاصة في فترة الخمسينات من خلال الرؤى التي كانت تتبناها الصين والدول العربية التي كانت تقيم علاقاتها الدبلوماسية مع الصين في ذلك الوقت.


الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية 

وأشار إلى أن العلاقات تطورات بعد ذلك على المستوى الثقافي والاقتصادي، مؤكداً على أهمية القمة الصينة العربية في هذا التوقيت، موضحاً أن الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، وأن العلاقات الصينية العربية قوية وراسخة.

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