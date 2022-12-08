الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أنغام لـ رامى عياش: «إنت من الناس اللى بتلفت نظرى فنياً وموسيقياً»

جريدة الدستور

قال المطرب الكبير رامي عياش، إنه وعائلته بالكامل من جمهور الفنانة أنغام منذ صغره، ولهذا كان حريصا كل الحرص على تلبية دعوة برنامج الفنانة أنغام.

رامي عياش والغناء بحرفية

وأكد الفنان رامي عياش، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع الفنانة القديرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يريد أن يكون مطربا شعبيا فقط أو مطرب كلاسيك فقط، ولهذا يسعى إلى الغناء بحرفية في جميع المناسبات والاحتفالات.

الغناء بحرفية

وحرصت الفنانة أنغام على التعبير عن إعجابها الشديد بصوت الفنان رامي عياش، قائلة: "كنت متواجدة في أحد الأفراح القريبة لها وكان رامي عياش بطل الليلة، معبراً، غنيت بلياقة شديدة، ولفت نظري جديته في الفرح وفي غنائه، أنا بحب المزيكا وبقدر أشوف الفنان المختلف اللي جميع حواسي تتعامل معه، انت من الناس إللي بتلفت نظري فنياً وموسيقياً".

https://fb.watch/hi3BlGn1rT/ 

رامي عياش دي ام سي برنامج انغام الفنان رامي عياش المطربة أنغام

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