الجمعة 09 ديسمبر 2022
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سوسن بدر: «ماما كانت بتاخد الفلوس وتدينى المصروف وكنت فخورة»

جريدة الدستور

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.
وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلة:" لما كنت بعرض أزياء كنا نفتح بيوت، كنا بناخد مبلغ كبير في الوقت ده".
وتابعت :" زمان مفيش حاجة اسمها استقلالية مادية، وكانت ماما هتاخد الفلوس وهتديني مصروف عادي جداً، وكنت ببقى سعيدة وفخورة إني يشارك في البيت، كنت بدي الفلوس لماما طوعاً وليس غصباً".
وأشارت إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة آمال سالم، والتي مثلت الكثير على خشبة المسرح، متابعة :" تربيت على حب خشبة المسرح".

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