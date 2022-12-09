الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة اقتصادية: ملف الطاقة جذب للدولة 90% من الاستثمارات المباشرة

الاستثمار
الاستثمار

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أهمية ملف الطاقة في عملية التنمية بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الملف يمثل نقطة مضيئة ورقمًا مهمًا لمصر في المعادلة الجيوسياسية العالمية.

مصر وضعت سياسة مرنة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج «كلمة السر» مع الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وضعت سياسة مرنة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة، مشددة على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة ولديها القدرة والإرادة لتحقيق هذا الأمر.

 كما أكدت أن مصر تستطيع حل أزمة الطاقة في أوروبا، لافتة إلى أن ملف الطاقة جذب للدولة المصرية 90% من الاستثمارات المباشرة لمصر.

وأوضحت أن احتياطي حقل نرجس الجديد للغاز الطبيعي مبشر للغاية، وأنه يحسب للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتقال بالدولة من الظلام الدامس إلى مرحلة الفائض في الطاقة والكهرباء مع الأزمات العالمية الحالية، وهو يعود لاهتمام الدولة والعمل على عودة مصر لمكانتها التي تستحقها بين الدول. 

مصر حقل نرجس الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة الظلام الفائض

مواد متعلقة

خبراء وسياسيون عن «القمة العربية- الصينية»: الاقتصاد محور المناقشات.. وبكين تسعى لتأمين الطاقة

«الكهرباء» تتعاقد مع «سيمنس» لتوريد برمجيات نظام التحكم بشبكة الطاقة

وزير البترول لـ«الدستور»: منتدى غاز المتوسط يدرس الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء

افتتاح معرض مشروعات «الإفرا» لعرض مشاركات الدول الإفريقية في مجالات الطاقة النووية

أستاذ طاقة: اكتشاف حقل «نرجس» علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز

خبير اقتصادي: حقل نرجس الجديد يضاعف صادرات الغاز 15 مرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أوباميكانو يقلل من خطورة بيلينجهام قبل مواجهة فرنسا وإنجلترا

خبيرة اقتصادية: ملف الطاقة جذب للدولة 90% من الاستثمارات المباشرة

محافظ الإسماعيلية يشدد على ردع جميع المخالفين فى بيع السلع التموينية بالسوق السوداء

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

حزب مصر أكتوبر ينظم لقاء حوارى عن دور لجنة العفو الرئاسى

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟