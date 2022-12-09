خبيرة اقتصادية: ملف الطاقة جذب للدولة 90% من الاستثمارات المباشرة

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أهمية ملف الطاقة في عملية التنمية بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الملف يمثل نقطة مضيئة ورقمًا مهمًا لمصر في المعادلة الجيوسياسية العالمية.

مصر وضعت سياسة مرنة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة السر» مع الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وضعت سياسة مرنة لتأمين استدامة إمدادات الطاقة، مشددة على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة ولديها القدرة والإرادة لتحقيق هذا الأمر.

كما أكدت أن مصر تستطيع حل أزمة الطاقة في أوروبا، لافتة إلى أن ملف الطاقة جذب للدولة المصرية 90% من الاستثمارات المباشرة لمصر.

وأوضحت أن احتياطي حقل نرجس الجديد للغاز الطبيعي مبشر للغاية، وأنه يحسب للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتقال بالدولة من الظلام الدامس إلى مرحلة الفائض في الطاقة والكهرباء مع الأزمات العالمية الحالية، وهو يعود لاهتمام الدولة والعمل على عودة مصر لمكانتها التي تستحقها بين الدول.