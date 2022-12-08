الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سوسن بدر: رجاء الجداوي كانت نموذجاً للست الحلوة .. وأن مديونة لها

جريدة الدستور

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلة: "بدأت في عروض الأزياء قبل التمثيل، لما كنت في ثانية ثانوي، وقرأت إن كان في بيت أزياء ومصر كان فيها بيوت أزياء كبيرة جداً زي أوروبا وباريس وإيطاليا كان منهم بيت أزياء في شارع قصر النيل وطالب عارضات أزياء فقولت أنا هروح".

وتابعت: "ووالدي ووالدتي لم يعارضوا ومامتي جت معايا، وفي اليوم ده اتعرفت على مدام رجاء الجداوي، كانت أشهر وأهم وأجمل عارضة أزياء، وكانت نموذجاً للست الحلوة إزاي تقعد وتتحرك".

وأكملت:" وكانت مدام رجاء بتدربنا بعد ما نجحت أن وزميله ليا اسمها رندا، إزاي نقعد وازاي نحط الأيد وازاي منضحكش بصوت عال، إزاي يبقى في رقي بشكل عام، ونقول إيه ومنقولش إيه".

وأردفت: "العارضة دي ست والست دي لازم يبقى لها شكل عشان تقدر تلبس فستان يبقى لايق عليها أن اتعلمت منها حاجات اعتقد أني إن مديونه لها لحد وقتنا هذا".

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