سوسن بدر: «زمان كان حوالينا أضواء كتير والموبايل مبيبطلش رن دلوقتي كل ده قل»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية، قائلة: "كل اللي عاش المهنة دي وعارف اللي بيحصل فيها، كلنا بلا استثناء في يوم من الأيام النور مبيطفيش من علينا لحظة، كنا في يوم من الأيام بنجري من ستوديو لستوديو وشايلين الشنط وشايلين عيالنا ومسؤوليتنا وهدومنا على ضهرنا".

وتابعت: "وشايفين مستقبلنا قدامنا فبنجري وقادرين نجري بعد شوية الخطوة بتتقل وبعد شوية اللمبة بتطفي وبعد شوية التليفون يبطل يرن، الكلام ده لينا كلنا لكل اللي عاش المهنة دي، والموهبة دي هبة من ربنا، وبتفضل موجودة".