نيفين شحاتة: حملات توعية الطلاب بمخاطر الإدمان أساس الحفاظ على المجتمع

قالت الدكتورة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام، إن إطلاق برنامج وقاية الطلاب من تعاطي المخدرات في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية يشكل أهمية كبيرة، وذلك لأن أبناء المدارس هم جيل المستقبل ويجب تكثيف حملات التوعية الخاصة بخطورة المواد المخدرة على الجسم والعقل والأسرة والمجتمع.

حملات التوعية المدرسية

وأكدت الدكتورة نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التضامن سوف تقوم بتدشين بعض الموضوعات والعناوين التي تزيد من توعية الطلاب بخطورة التعاطي في المناهج الدراسية.

مخاطر تعاطي المخدرات

وأضاف في حديثه، أن وضع رسائل المواد المخدرة داخل الأنشطة الرياضية والمدرسية سوف تزيد من استيعاب الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات، كما أن هذه الأنشطة تعزز العلاقة بين الطالب والمدرسة بصورة كبيرة.