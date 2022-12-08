الجمعة 09 ديسمبر 2022
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خبير علاقات دولية: القمة العربية الصينية تعكس أهمية منطقة الشرق الأوسط

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن القمة الصينية العربية سوف تزيد من الانفتاح العربي على الصين، ولهذا سيكون هناك تبادل تجاري بين الطرف العربي والصيني بكافة القطاعات.

القمة العربية الصينية 

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن القمة تعكس أهمية وحيوية منطقة الشرق الأوسط وبخاصة دول الخليج ومصر باعتبارهم مناطق محورية في إنتاج الطاقة، ولهذا تحرص الصين على التعاون مع الدول العربية.

التعاون المصري الصيني 

وأضاف في حديثه، أن جميع الدول الكبرى تدرك جيداً أن تنفيذ مصالحها التجارية والسياسية لن تتم إلا من خلال توثيق العلاقات مع الدول المحورية الحدودية مثل مصر، وهذه النقطة أشار لها اليوم رئيس الصين أثناء فعاليات القمة، حيث تدرك الصين أن مصر بوابة العبور إلى القارة الإفريقية بالكامل.

أحمد سيد أحمد خبير غلاقات دولية اكسترا نيوز القمة العربية الصينية الانفتاح العربي الصيني

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