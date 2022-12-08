سوسن بدر: «اتعلمت كتير من عادل إمام ومحمود ياسين»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلة: "من شدة حبي لشغلي وشدة إحساسي بحب المهنة دي بكون مخلصة في شغلي، وأكثر موهبتين بحبهم في روحي التمثيل والطبيخ، بعد كده اتعلمت من الأساتذة اللي اشتغلت معاهم مع نور الشريف ومحمود ياسين وعادل إمام، كلهم كان بيعملوا كده دوراً كبير دور صغير هو قاعد ماسك الورقة وبيذاكر ومتفاني فيه".

وعن تكريمها في مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب، قالت: "في أجيال مشفتنيش علي المسرح، ومن أعمالي المهمة كانت في المسرح قدمت سيد الشغال متصورش ليا لظروف خاصة، وفي أعمال اتصورت في الهناجر ومبتتعرضش معرفش ليه زي أرض لا تنبت الزهور وأعمال كتير كلاسيكيات وأعتقد أنها موجودة في المجلس القومي للمسرح والمسرح لازم يصور أرشيفه".