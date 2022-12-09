بسبب خلافات الجيرة.. مصرع بائع خضروات إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بأسوان

لفظ شخص انفاسه الأخيرة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء مجدي، سالم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم إمبو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت جهات الأمن إلى مكان الواقعة وفرضت سيطرتها الأمنية والقبض على عدد من أطراف المشاجرة، وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه ح ع 31 سنة بائع خضار فيما تبين أيضًا من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.