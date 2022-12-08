سوسن بدر: «أى عمل فنى بيكون بالنسبة لى مهمة مقدسة»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلة: "الحكاية مش سن، كل يوم بيعدي بحس إن أن لسه عندي القدرة وعندي الرغبة وعندي الشغف إني أعمل حاجة، ده بالنسبة ليا بداية عمر جديد".

وتابعت: "أول يوم تصوير ده بالنسبة ليا ذعر ورعب، وببقي طول الوقت خايفة، وأن لما بيتعرض ليا شغل مبقدرش أتفرج، لغاية النهاردة بيبقي عندي زعر ربنا ما يوريه لحد ببقي مستخبية من الناس يبقى مش عايزة أنزل من البيت".

وأكملت: "بعتبر إن اللي هيتقال ده المعيار الحقيقي، لو اتقالي الله أكتر يبقي أن ربنا وفقني الحمد لله، لو اتقالي انتي كنتي كويسه اعرف إن الدور مش كان حلو أوي، وأن طالما وافقت على دور بيبقي بالنسبة لي مهمة مقدسة أبذل فيه كل اللي أقدر عليه وإللى مش أقدر عليه كمان".