سوسن بدر: شاركت فى مسرحية «الواد سيد الشغال» واعتذرت بسبب ظرف صحى

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الخميس، النجمة الكبيرة سوسن بدر.

وكشفت سوسن بدر عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، قائلة: "لما كبرت وأدركت أن الاجتهاد والاهتمام والاحترام جزء لا يتجزأ من إحساسي بعملي".

وتابعت: "عملت مسرحية بديعة مع يحي الفخراني اسمها الطيب والشرير، المسرحيات كلها متصورة، تمثيل المسرح بتحفظي المسرحية كلها أدوارك وأدوار زملائك، لازم طول الوقت الذاكرة شغالة".

وأكملت: "مثلت في مسرحية الواد سيد الشغال بدأتها مع عادل إمام ورجاء الجداوي، وبعد كده عملت الدور مشيرة، عشان حصلي لي ظرف صحي اضطريت أعتذر عن العرض في ظل عرض موسم الصيف جاتلي حصوة في الكلي فلازم أروح أنزلها، حاولت أخذ أدوية وحقن واستحملوني الحقيقة بس وصلت لمرحلة صحية خطر".

وأردفت: "جت الفنانة مشيرة أنقذت الموقف عشان أن قعدت فترة كبيرة تعبانة وقعدت شهراً وشوية واتصورت بمشيرة، وعملت الدور لذيذ أووي".