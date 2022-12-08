نانسي عجرم تشعل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر (صور)

صعدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة.

وبمجرد صعودها لمسرح الحفل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير والتفوا حول المسرح. وعبرت نانسي عن سعادتها للتواجد قائلة بحبك كتير وخاصة يسرا ونيللي كريم ومنظمي المهرجان.

وبدأت نانسي الحفل وخلفها فرقتها الموسيقية بأغنية الدنيا حلوة وبعدها "عالجوا".

منحت لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر السينمائي جائزة أفضل ممثلة في المسابقة للجزائية عديلة بن ديمراد عن فيلمها الأخيرة والذي يناقش حقبة تاريخية.

ولظروف التصوير تسلم طاقم فيلمها الجائزة بدلا منها وعبروا عن سعادتهم بالتكريم.

الفيلم تدور أحداثه غداة تحالف الملك سليم التومي سنة 1516م مع القرصان المهيب عروج بربروس من أجل تحرير العاصمة الجزائر من الاحتلال الإسباني؛ يتوفّى الملك في ظروف غامضة ضمن انفراج مثير للأحداث؛ ويتقدّم القرصان من فوره للزواج من الملكة زفيرة أرملة الملك، ومع تسيّد القرصان بربروس لسدّة المشهد، يرسي خطّته المسبقة بتجريد الملك الراحل من كامل تركته وإرثه، مستعينًا بجيشه الوفيّ، لتجد الملكة زفيرة نفسها أمام تحدٍّ عصيب، في إطار قصصي ملحميّ وشاعري يستلهم التراث المسرحي، برؤيةٍ إخراجية مبتكرة.