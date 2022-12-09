طبيب نفسى: مواقع التواصل الاجتماعى خطر يهدد طلاب المدارس

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر فيديو لأحد الطلاب يدعى أحمد خالد، بعدما قام بتحدي مع زملاءه، حيث ظهر الطالب في فيديو مع زملائه ورفعوه عاليًا، ثم تركوه يسقط أرضًا، ونتج عن ذلك كسر في فقرات الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة، وأصيب بشلل تام بالحركة.

في الآونة الأخيرة، انتشرت الكثير من تحديات "تيك توك" الخطيرة بل والمميتة، فهناك تحدي يقوم فيه الشخص بكتم أنفاسه وأخر يضغط على صدره، الأمر الذي يتسبب في إغماء شديد بسبب عدم صعود الدم إلى المخ، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان الحياة على الفور.

مواقع التواصل الاجتماعي خطر يهدد حياة طلاب المدارس

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لأداة لإنهاء الحياة أو الموت؛ بسبب التحديدات والهواتف الذكية التي باتت سلاح قوي للتخلص من الحياة.

وأشارت "عبد السلام" إلى أنه على الأسرة دور في تقليل مثل هذه الحوادث، من خلال المراقبة المستمرة، وسد الفجوات بينهم وبين الأبناء، من أجل تفادي مثل هذه المشكلات.

كما طالبت "عبد السلام" بضرورة متابعة المسئولين بالمدارس الطلبة، مع تخصيص أوقات للتنويه عن مخاطر السوشيال ميديا، والتحديات على البرامج المختلفة والمنتشرة على كافة الهواتف الذكية.

يمكن أن يكون التعثر والسقوط محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة لكبار السن، فلقد سقط العديد من الأشخاص مرة واحدة على الأقل في حياتهم، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابات دائمة، بما في ذلك الشلل وإصابات الدماغ وكسر الجمجمة، وفقًا لما ذكره موقع «gladsteinlawfirm».

عندما تنزلق أو تتعثر على شيء ما، يمكن أن تخرج ساقك من تحتك، مما يؤدي إلى فقدان توازنك، حيث تنجم بعض حالات السقوط في زيادة فرص الإصابة بمشاكل بالعمود الفقري، والتي قد تؤدي في النهاية إلى الشلل.

تشكل الفقرات العمود الفقري وهي العظام التي تسهل الحركة في رقبتك وظهرك، حيث ستجد أيضًا هنا سلسلة من الأعصاب تمتد من دماغك إلى باقي جسدك، حيث تسمح لك هذه الأعصاب بالشعور بأشياء، مثل الألم ودرجة الحرارة، فأثناء الاصطدام يمكن أن ينكسر عمودك الفقري، مما يتسبب في قطع أعصابك، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بالشلل.