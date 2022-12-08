أنور غيث: نصيب القراء العرب من الترجمة محدود رغم الالتفات لأهميتها مؤخرًا

قال الدكتور أنور غيث، مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك ترجمة تتم لأسباب عملية وإدارية وقضائية وحقوقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن المجلس يهتم بالترجمة الثقافية، التي تشمل مجالات علمية أو علومًا إنسانية أو أدبًا وشعرًا.

وأشار إلى أن لتقييم موضوعات الترجمة يتم حساب عدد الكتب المترجمة في العلم لكل 1000 مواطن، من خلال معايير للأمم المتحدة، موضحًا أن نصيب القراء العرب من الترجمة محدود برغم النهضة التي حدثت مؤخرًا في إنشاء المركزي القومي للترجمة وغيره من المؤسسات.

وأكد أن المركز القومي للترجمة ساهم في تغيير المناخ السلبي الذي صاحب الترجمة فيما مضى، موضحًا أن الروايات المترجمة أكثر الكتب مبيعًا في العالم كله، مشيرًا إلى أن المركز القومي جهة غير هادفة للربح تسد حاجة القارئ العلمية.

وأوضح أن هناك لحظات تاريخية ساندت فيها الدولة الترجمة وكانت مسارًا مضيئًا، مشيرًا إلى أن الأصل في الأشياء أن الثقافة المستقبلة تختار ما يترجم إليها وهو ما لا يحدث حاليًا انتشار الترجمة يؤثر في الموازين الاستراتيجية للثقافات.

وأردف أن الترجمة العكسية في حاجة إلى تنفيذ التوصيات المتفق عليها، موضحًا أن الاهتمام بالترجمة هي ثقافة تسعى للتفاعل إيجابيًا مع ثقافات العالم الأخرى، متابعًا: "تحويل الترجمة إلى مهنة مدرة للربح أحد حلول الأزمة".