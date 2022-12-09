أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم عند نفس المستوى السعري الذي حققته أمس، حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء 39 جنيهًا في بورصة الدواجن .

وحسب تقرير مجلس الوزراء، يرجع ارتفاع أسعار الفراخ إلى أزمة نقص الأعلاف الناتجة عن التداعيات السلبية للأزمة العالمية، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبوب فـي العالم وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء وزن كيلو من 38.00 جنيه إلى 39.00 جنيه.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 56.00 جنيه إلى 57.00 جنيه.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه إلى 61.00 جنيه.

سعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 24.00 جنيه إلى 25.00 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 02.00 جنيه .

كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه .

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي 47.00 جنيه 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أحمر كرتونه 75.00 جنيه 76.00 جنيه.

بيض أبيض كرتونه 74.00 جنيه 75.00 جنيه.

بيض بلدي كرتونه 75.00 جنيه 76.00 جنيه.