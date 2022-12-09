الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم عند نفس المستوى السعري الذي حققته أمس، حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء 39 جنيهًا في بورصة الدواجن .

وحسب تقرير مجلس الوزراء، يرجع ارتفاع أسعار الفراخ إلى أزمة نقص الأعلاف الناتجة عن التداعيات السلبية للأزمة العالمية، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبوب فـي العالم وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022

أسعار الفراخ اليوم

  • الفراخ البيضاء وزن كيلو من  38.00 جنيه إلى  39.00 جنيه.
  • سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 56.00 جنيه إلى 57.00 جنيه.
  • سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه إلى 61.00 جنيه.
  • سعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 24.00 جنيه إلى 25.00 جنيه.

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

ثروت الزينى: المستوردون حققوا مكاسب طائلة من أزمة الأعلاف

سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 02.00 جنيه .
  • كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.
  • كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه .
  • سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه.
  • كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي 47.00 جنيه 47.25 جنيه.
  • لحم بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه.
  • سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.
  • كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه.
  • سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.
  • كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.
txt

ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص فى الشرقية

 أسعار البيض اليوم

  • سعر بيض أحمر كرتونه 75.00 جنيه 76.00 جنيه.
  • بيض أبيض كرتونه 74.00 جنيه 75.00 جنيه.
  • بيض بلدي كرتونه 75.00 جنيه 76.00 جنيه.

اقرأ أيضًا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022

الدواجن الفراخ الفراخ البيضاء الدواجن البلدي البيض بيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزارى القادم للتحالف الدولى ضد «داعش»

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-12-2022

هيثم شاكر يكشف سبب معارضة والده لدخوله مجال الغناء وموقف والدته

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟