الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ولي أمر يوجه الشكر لمباحث الغربية لنجاحها في إعادة طفله الهارب

الأمن
الأمن

وجه ولي أمر طالب ثانوي مختفي ومتغيب عن أسرته منذ 4 ايام، الشكر لأجهزة وزارة الداخلية ومباحث كفرالزيات، ومديرية أمن الغربية، على جهودهم في التوصل لمكانه حتى تمت عودته لمنزله وأسرته.

كانت مباحث مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، قد نجحت في العثور على طالب ثانوي مختفي ومتغيب عن أسرته منذ اربعة ايام حيث تم العثور عليه بمنطقة الحي السادس بالقاهرة داخل إحدي  الشقق السكنية لدي بعض اصدقاؤه.  

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من محسن الطنوبي، 47 عامًا مقيم بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات، بإختفاء نجله احمد ١٦ عام طالب ثانوي عن منزله منذ عدة أيام وفشل أسرته في العثور عليه على الرغم من بحثهم عنه في عدة محافظات وسؤال زملاؤه بالمدرسة.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تكليف الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوصول للطالب المختفي وإعادته لاسرته.

على الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة كفرالزيات بتكثيف الجهود للعثور على الطالب وتفريغ كاميرات المراقبة ببعض الشوارع وقريته وإعادة سؤال بعض من أصدقائه بالمدرسة من أبناء قريته ومدينة كفرالزيات.

ودلت التحريات على سفره للقاهرة ومغادرته محافظة الغربية منذ عدة أيام وعدم إبلاغه لاسرته ونجح فريق البحث بعد إعادة استجوابهم في تحديد مكان اختفائه بالقاهرة وإبلاغ والده وأسرته بذلك.

حيث تم العثور عليه داخل أحدي الشقق السكنية بمنطقة الحي السادس بالقاهرة و إعادته الي قريته وسط حالة من الفرحة عمت على جميع أهالي القرية.

مباحث الغربية تنجح في إعادة طفل هارب من منزل أسرته أجهزة البحث الجنائى البحث الجنائي الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية اللواء ياسر عبد الحميد بمحافظة الغربية غموض الواقعة عودته لمنزله تفريغ كاميرات المراقبة

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