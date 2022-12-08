«موازنة النواب»: سرية حسابات المصريين محفوظة ولا مساس بها

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على طرح مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي تداول بشأنه الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن القانون لا يمس سرية الحسابات المصرفية.

وأضاف أن الإفصاح عن المعلومات البنكية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس حسابات المصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، مؤكداً أن سرية الحسابات محفوظة بحكم القانون.

وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على القانون لا يمس سرية حسابات العملاء في مصر، متابعاً: "عايزين نطمئن كل المصريين والمستمعين، أن هذا التعديل في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس أي مواطن مصري جو مصر في سرية حساباته".