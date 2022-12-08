خبير سعودى: السياسة الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت «إملائية»

كشف الدكتور فواز كاسب العنزي، أستاذ باحث في الشئون الاستراتيجية والأمنية بالسعودية، عن تفاصيل القمة العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، من العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس، إن هناك مؤشرات منذ فترة بأن التنين الصيني قادم إلى حد بعيد.

وأضاف أن الصين لعب رئيسي على الصعيد العالمي وشكل على مستوى العالم الآن ثنائي القطب من منافسته في التجارة والسوق العالمي، موضحاً أن هناك تنافسًا دوليًا من بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة العربية لتحقيق المصالح الجيوسياسية.

وأشار إلى أن هناك تغيرًا في السياسة على الصعيد العالمي، موضحاً أن النظام العالمي كان أحادي القطب لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنظر لنفسها بعمل التوازن العالمي، ولكن الآن العالم العربي يحدد المدار الذي يسبح به لتحقيق مصالحه، لأن السياسة الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت "إملائية".