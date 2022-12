لأول مرة منذ 40 عامًا.. إضراب 1000 موظف داخل صحيفة نيويورك تايمز

أضرب أكثر من 1000 موظف من نيويورك تايمز، الخميس، في أول إضراب صناعي من نوعه في الصحيفة منذ أكثر من 40 عامًا.

الصحفيون والعاملون الآخرون في نيويورك تايمز غادروا في منتصف الليل لمدة 24 ساعة بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الشركة بشأن جولة جديدة من مفاوضات العقد.

وصرحت The NewsGuild of New York وهي نقابة تمثل العمال المضربين، أن النقطة الشائكة الرئيسية كانت رفض الإدارة رفع الأجور تماشياً مع ارتفاع التضخم.

وكتبت النقابة على تويتر في وقت مبكر من صباح الخميس "أكثر من 1100 عامل في نيويورك تايمز توقفوا عن العمل رسميًا ، وهو الأول من هذا الحجم في الشركة منذ 4 عقود".

قالت المتحدثة باسم نيويورك تايمز دانييل رودس ها لوسائل الإعلام الأمريكية في بيان إن المفاوضات لم تنهر و"من المخيب للآمال أنهم يتخذون مثل هذا الإجراء المتطرف عندما لا نكون في طريق مسدود".

غردت Phoebe Lett ، منتجة البودكاست في المنفذ الإعلامي: "إنه لأمر مفجع أن تضطر إلى الوقوف مع ما يقرب من 1200 زميل يضحون بكل شيء من أجل خير هذا المكان ، يرتدون القبعة في متناول اليد ، ويطلبون منnytimes أن يظهروا لنا أنهم يقدروننا. لكن نحن هنا".

وقالت النقابة إن أعضاءها "على استعداد لفعل ما يلزم للفوز بغرفة أخبار أفضل للجميع".

وقالت الصحيفة في مقال عن الإضراب إن العاملين في غرفة التحرير غير النقابيين سينشرون أخبارًا يوم الخميس.

يعمل أكثر من 1800 شخص في غرفة التحرير في التايمز إجمالاً.

وقال جو كان، المحرر التنفيذي لصحيفة التايمز ، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين: "سنصدر تقريرًا قويًا يوم الخميس"، ولكن الأمر سيكون أصعب من المعتاد.