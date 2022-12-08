«الدستور» تجرى رحلة للعاصمة الإدارية بالخط الثالث للمترو والقطار الخفيف

الخط الثالث لمترو الأنفاق بمثابة شريان جديد امتد فى جسد العاصمة، لحل الكثير من الأزمات المرورية ومشكلات الانتقال، والمساهمة فى تخفيف أعباء ومصاعب التنقل على المواطنين، عبر توفير وسيلة حضارية ولائقة وآمنة.

وإلى جانب الخط الثالث للمترو، أنشأت الدولة «القطار الخفيف»، الذى يعمل على نقل القادمين إلى العاصمة الإدارية عن طريق الخط الثالث، من خلال الالتقاء فى محطة تبادلية «عدلى منصور»، وهى كلها وسائل أسهمت فى الارتقاء بمستوى وسائل المواصلات فى مصر.

«الدستور» أجرت رحلة إلى العاصمة الجديدة، من خلال هذين المرفقين، بداية من محطة جمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو، وحتى نهاية الخط فى محطة عدلى منصور «المحطة التبادلية»، ثم قطار العاصمة «القطار الخفيف»، لتنتهى الجولة فى محطة العاصمة الإدارية الجديدة.

غرف للصلاة.. وحمامات لذوى الهمم.. وإرشادات عن المنشآت المحيطة

منذ بداية جولتنا، لاحظنا سمات مشتركة بين جميع المحطات، مثل وجود غرف للصلاة مجهزة على أعلى مستوى، ويتم تعقيمها وتنظيفها بشكل مستمر للحفاظ على الخدمة المقدمة للجمهور.

كما لاحظنا وجود دورات مياه للرجال والسيدات، خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، مجهزة على أعلى مستوى، حيث يتاح دخولها بالكراسى المتحركة الخاصة بهم، للتسهيل عليهم، كما توجد لوحات للإعلان عن تلك الدورات، فضلًا عن وجود عمال نظافة لتنظيفها بمجرد استخدام أى مواطن لها، للحفاظ على جودتها طوال الوقت.

كما شاهدنا لوحات داخل كل محطة، لتعريف المواطنين بأشهر المعالم السياحية بالقرب من تلك المحطات، وتعريفهم بالمراكز الطبية القريبة منها، وكذلك المنشآت الدينية والمنشآت الرياضية والتعليمية والعامة، وأبرز الشوارع الرئيسية، للتسهيل على الركاب فى معرفة جميع الأمور المحيطة بالمحطة.

تسهيل إرسال الشكاوى ووسائل ترفيهية للركاب

أبرز ما ميّز محطات الخط الثالث للمترو وجود لوحات لتعريف المواطنين بكيفية إرسال الشكاوى الخاصة بهم، فى حال مواجهة أى راكب مشكلة داخل الخط، ونفس الحال فى قطار العاصمة.

وتتضمن اللوحات أرقام شكاوى عبر «الواتس آب»، ورقم خط ساخن، إلى جانب روابط لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم الرد على أى شكوى خاصة بأى راكب خلال ٢٤ ساعة من وقت إرسالها، كما تتوافر إمكانية الشكوى بمكاتب خاصة داخل الخط الثالث للمترو، لسرعة التعامل مع أى أزمة تواجه المواطنين.

وخلال الجولة، لاحظنا وجود لوحات ورسومات خاصة بأنشطة ثقافية، تجريها إدارة المترو للركاب، ويتم التنويه عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمشاركة فيها، ومنها الرسم على جدران المحطات، لنشر الثقافة داخل المرفق والتفاعل مع المواطنين، وتوفير خاصية الترفيه داخله، كما يحدث فى كل دول العالم.

وأبرز هذه الأنشطة المسابقات التى يتم الإعلان عنها من وقت لآخر، مثل مسابقة «البحث عن العنكبوت»، التى كانت تتضمن بحث المتسابق عن العنكبوت على جدران المحطات، وفى حال العثور عليه يتم التقاط صورته وإرسالها للإدارة، وهى مسابقة تستهدف تفعيل الرقابة الذاتية لدى الركاب، وجعلهم كمراقبين على جودة الخدمة المقدمة إليهم.

منع الباعة الجائلين.. وشاشات لعرض زمن التقاطر ووقت الانتظار

أجمل شىء لاحظناه خلال الجولة عدم وجود باعة جائلين داخل المرفق، وعلمنا أنه يوجد أفراد أمن على كل بوابة، مهمتهم عدم السماح للباعة باستقلال المترو، أو الدخول من البوابات بحقائب كبيرة، كما توجد لوحات فى جميع المحطات للتعريف بالغرامات، ولتذكير الركاب بصورة مستمرة بالأشياء المخالفة.

وفور انتهاء جولتنا داخل الخط الثالث للمترو، انتقلنا عبر المحطة التبادلية «عدلى منصور»، إلى قطار العاصمة «القطار الخفيف»، ولاحظنا أن المحطة تحتوى على نحو ١٥ فردًا ما بين مشرفين وعمال ومساعدين لتعريف المواطنين بتفاصيل المشروع وكيفية التنقل من خلاله، وللتسهيل على الركاب فى التعامل داخل المرفق الجديد.

كما توجد شاشات عرض داخل المحطات لتعريف الركاب بزمن التقاطر بين كل قطار وآخر، كما توجد أيضًا شاشة لتوضيح مدة الانتظار التى سينتظرها الركاب حتى وصول القطار.

وخلال رحلتنا، تبين أن الوقت الذى استغرقناه من محطة جمال عبدالناصر بوسط البلد وحتى العاصمة الإدارية الجديدة نحو ٦٠ دقيقة فقط، فى حين أن الرحلة إذا كانت عبر المواصلات العامة ستستغرق أكثر من ساعتين، بخلاف الراحة التامة خلال الرحلة بالمترو، فى ظل أن جميع القطارات مكيفة وهناك مصاعد وسلالم كهربائية تسهل الحركة داخل المرفق.

كما أن ثمن الرحلة بالمترو والقطار يتكلف ٣٠ جنيهًا فقط، فى حين أن الراكب قد ينفق أضعاف ذلك حال استخدام المواصلات العادية، كما أن زمن الوصول ليس معلومًا، كما هو الحال داخل المرفق.

كما امتاز قطار العاصمة بتوفير حافلات خارج كل محطة، لنقل الراكب منها إلى المناطق التى يود الذهاب إليها.