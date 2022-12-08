الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم القصاص: القمة الصينية العربية ستلبى الكثير من الطموحات المصرية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن الصين في الوقت الراهن تعتبر مصنع العالم، حيث تحرص الصين كل الحرص على توسيع دائرة صادرتها في الخارج لجميع أنحاء العالم.

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين ترغب في التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية، وذلك لأن منطقة الخليج تمتلك جميع مقومات إنتاج الطاقة، كما أن الجانب العربي يريد الاستفادة من الخبرة الصينية في الإنتاج والصناعة.

وتابع أن العلاقات المصرية الصينية متطورة بصورة كبيرة، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد القمة الصينية العربية قبل ذلك، معبراً: "الصين لها مساندة مع الجانب العربي في الكثير من القضايا عبر مر العصور، ومصر بالنسبة للصين بوابة أفريقيا".

واختتم: مصر لديها طموحات في تكنولوجيا الجيل الخامس، ولهذا التعاون مع الصين سيلبي كافة الطموحات العربية خاصة المصرية.

أكرم القصاص اليوم السابع الصين التعاون العربي الصيني اكسترا نيوز

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