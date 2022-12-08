الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشارك غدًا فى القمة العربية الصينية بالرياض

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا، الجمعة، في القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة قادة الدول العربية والرئيس الصيني شى جين بينج.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجارى للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبي، حيث زاد حجم التجارة بين الجانبين بنحو 37 في المائة ليصل إلى حوالى 330 مليار دولار عام 2021 مقابل 5ر239 مليار دولار عام 2020، و4ر266 مليار دولار عام 2019.

آفاق التعاون 330 مليار دولار الأمن والاستقرار الدول العربية الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الصينية الأولى العاصمة السعودية الرياض المصالح المشتركة القمة العربية الصينية

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