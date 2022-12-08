الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل

ايران
ايران

أعلنت فرنسا، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف عقوبات جديدة على إيران بشأن حقوق الإنسان وإمدادات الطائرات المسيرة الى روسيا. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي عازم على الموافقة على فرض عقوبات جديدة تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملتها على المحتجين في البلاد، فضلاً عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

ووفقاً لوكالة رويترز الاخبارية، قالت آن كلير ليجيندر إن وزراء الخارجية سيناقشون تسميات جديدة للأفراد والكيانات المتورطة في في الحملة الوحشية للقمع في ايران، بالاضافة الى الكيانات التي تصدر الطائرات بدون طيار إلى روسيا.

وقال مصدران دبلوماسيان إن من المتوقع الموافقة على العقوبات الجديدة واعتمادها يوم الاثنين المقبل، وقال أحد المصادر إن 21 فردًا وكيانًا واحدًا سيعاقبون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، بينما كانت هناك 10 مقترحات على جانب الطائرات بدون طيار.

وقال الدبلوماسي إن بعض الدول أعربت أيضا عن قلقها إزاء احتمال نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.

رد ايراني 

وقالت إيران إنها شحنت عددا صغيرا من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا، كما نفت روسيا أن تكون قواتها قد استخدمت طائرات إيرانية مسيرة لمهاجمة أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل جولتين من العقوبات منذ أكتوبر في شكل تجميد أصول وحظر سفر.

واندلعت الاحتجاجات الغاضبة في ايران  بعد مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وتمثل أحد أجرأ التحديات التي تواجه ايران منذ ثورة 1979.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ارنا، ان 341 متظاهرا قتلوا حتى الآن في الاضطرابات واعتقل أكثر من 15800.

كما أشارات القوى الغربية أيضًا إنها تواصل تقديم طائرات إيرانية بدون طيار لروسيا وتعتقد أن طهران ستزودها قريبًا بالصواريخ الباليستية.

فرنسا عقوبات جديدة إيران حقوق الانسان الطائرات روسيا

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