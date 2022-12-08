الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«القاهرة الإخبارية»: لقاءات عربية صينية لتعزيز التعاون المتبادل

جريدة الدستور

تشهد العلاقات الخليجية الصينية تطورا كبيرا، حيث تسعى الصين إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط بسبب توافرجميع مقومات الطاقة في المنطقة العربية خاصة الخليجية.

قال أحمد بشتو، موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المشاركة الاستراتيجية بين الصين والسعودية هي أول اتفاقية تجمع الصين بدولة خليجية.

اللقاءات العربية السعودية 

وأكد أحمد بشتو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، حدوث  الكثير من اللقاءات الثنائية بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم التقى الرئيس الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة الرابعة عصراً.

العلاقات المصرية الصينية

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الصيني تحدث على تأكيد العلاقات الصينية الخليجية في كافة القطاعات بحيث تكون المنفعة متبادلة بين الطرفين.

وأشار إلى، أن الرئيس الصيني أكد اليوم على ضرورة تفعيل العلاقات مع الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية.

القاهرة الإخبارية أحمد بشتو العلاقات الصينية العربية قناة القاهرة الإخبارية التعاون العربي الصيني

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