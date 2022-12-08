الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد العرابي: القوى الدولية تحاول ترسيخ علاقاتها مع العرب

السفير محمد العرابى،
السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق

علق السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الصيني على هامش القمة العربية الصينية في السعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية  "dmc"، مساء اليوم الخميس، إن القوى الدولية تحاول ترسيخ علاقاتها مع مختلف الأماكن المؤثرة في العالم ومنها المنطقة العربية.

وأضاف أن ما يحدث اليوم فى العالم هو إعادة ترتيب الأوراق وتشكيل النظام الدولى فى ظل أوضاع أكثر حدة وتنافس كبير بين القوى الكبرى ممثلة فى الصين وروسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن كل القوى تحاول إعادة ترتيب أوراقها.

وتابع: "المنطقة العربية موقع استراتيجي هام وتحكم ممرات مائية هامة وتملك مقدرات كبيرة في الطاقة التي تعد العامل الأساسي للدول الكبرى"، والغرب يتجه للمنطقة العربية الآن ويسعى لتوطيد العلاقات بشكل أوسع سواء في الطاقة أو الغذاء أو التجارة".

وأكد أن الصين قادمة وصاعدة ولكن في النهاية الدول العربية لها استراتيجية خاصة بها ولا ترتمي في أحضان كتلة معينة وتدير علاقتها بتوازن قوى جدا وتدير بما يناسب مصالحها العربية، والدول العربية تنأى بنفسها أن تكون أحد عوامل الصراع بين الدول الكبرى.

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