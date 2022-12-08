رئيس مركز بحوث الصحراء يكشف جهود تحقيق التنمية المستدامة

كشف الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن جهود مركز بحوث الصحراء والخدمات التي يقدمها لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه المركز يقوم بدراسة الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية لأن مصر تعيش على 6% فقط من مساحة مصر.

وأضاف أن ذلك يوضح رؤية القيادة السياسية المتعاقبة لأهمية متابعة وإنشاء مركز بحوث الصحراء لتحقيق الهدف الاستراتيجي في المناطق الصحراوية والحدودية من نباتات طبيعة وحيوانات برية وكيفة تأقلم هذه الكائنات.

وأشار إلى أن تنمية سلوك المجتمعات البدوية للمساهمة في الاستقرار والبعد الاستراتيجي التي تحتاجه الدولة المصرية.