هل تعود الحرب الباردة بعد تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن؟

بعد صفقة تبادل الأسرى بين موسكو والولايات المتحدة لتحرير كل من نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير، مع مهرب السلاح الروسي فيكتور بوت، شبهت وسائل إعلام أجنبية الأمر بتبادل الأسرى مع روسيا والغرب خلال الحرب الباردة.

وحكم على بوت 2012 بالسجن 25 عاما في سجن أمريكي بتهمة تسليح المتمردين في بعض من أكثر الصراعات دموية في العالم.

وتم القبض على جرينر، 32 عامًا، قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير في مطار بموسكو لحيازتها عبوات من زيت القنب، وفي السطور التالية تذكر وقالة فرانس برس محطات تبادل الأسر بين موسكو والعالم الغربية.

1962: جاسوس سوفيتي لطيار وكالة المخابرات المركزية

وخلال الحرب الباردة، كانت عمليات تبادل الأسرى تجري بانتظام على جسر جلينيك الحديدي الذي يربط برلين الغربية والشرقية على نهر هافيل.

جرت أول عملية تبادل تجسس لا تُنسى في الحقبة السوفيتية هناك في 1962، بمشاركة ضابط المخابرات السوفيتي الأسطوري رودولف أبيل والطيار الأمريكي غاري باورز.

وحكمت الولايات المتحدة على ابيل بالسجن 30 عاما. تم القبض على القوى من قبل الاتحاد السوفياتي بعد أن أسقطت طائرته الاستطلاعية التابعة لوكالة المخابرات المركزية في المجال الجوي السوفيتي.

شمل هذا التبادل أيضًا الطالب الأمريكي فريدريك بريور، الذي تم القبض عليه في ألمانيا الشرقية.

حول المخرج ستيفن سبيلبرغ هذه القصة إلى فيلم "جسر الجواسيس" الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2015.

1986: إطلاق سراح ريفوسينك شارانسكي

في فبراير 1986، شهد الجسر مرة أخرى صفقة جديدة، وكان المنشق السوفيتي ناتان شارانسكي قد أمضى تسع سنوات في معسكر سيبيريا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة - وادعى أنه كان مستهدفًا لتقديمه طلبًا للحصول على إذن باعتباره يهوديًا للهجرة إلى إسرائيل.

تم استبدال شارانسكي بزوجين جاسوسين تشيكيين كارل وهانا كوتشير المحتجزين في الولايات المتحدة، وثلاثة جواسيس محتجزين في ألمانيا الغربية. هاجر شارانسكي على الفور إلى إسرائيل ، حيث عمل هناك بالسياسة.

2010: إطلاق سراح تشابمان وسكريبال

في 9 يوليو 2010، نفذت روسيا والولايات المتحدة أكبر عملية تبادل تجسس منذ سقوط الستار الحديدي في مطار فيينا، حيث استبدلت 10 عملاء رحلتهم الولايات المتحدة مقابل أربعة أفرجت عنهم موسكو.

في عملية العباءة والخنجر التي تم تصميمها بشكل كبير ، نقلت الرحلات الجوية الروسية والأمريكية الجواسيس إلى فيينا، حيث كانت متوقفة بجانب بعضها البعض على المدرج ، ثم أقلعت في غضون 15 دقيقة من بعضها البعض بعد التبادل بالحافلة المكوكية.

قامت طائرة حكومية بنقل الجواسيس الروس العشرة، بمن فيهم آنا تشابمان، إلى مطار دوموديدوفو في موسكو.

من بين الأربعة الذين أطلقت روسيا سراحهم ثلاثة أدينوا بالتجسس لصالح الغرب، وكان من بينهم سيرجي سكريبال ، وهو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية الروسية.

ولجأ سكريبال في وقت لاحق إلى جنوب إنجلترا، حيث نجا من تسمم نوفيتشوك الذي أثار أزمة دبلوماسية كبيرة بين روسيا والغرب.

واتهمت عدة دول غربية موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال العميل المزدوج السابق، وهو الأمر الذي لطالما نفته موسكو.

أبريل 2022: صفقة الحرب مع أوكرانيا

في 27 أبريل 2022، بعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا ، استبدلت روسيا مشاة البحرية الأمريكية السابق تريفور ريد ، الذي قضى ثلاث سنوات في السجن تسع سنوات بتهمة الاعتداء على الشرطة.

في المقابل، استقبلت روسيا الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو الذي أدين بتهريب المخدرات 2010 في الولايات المتحدة.