أول تعليق من لويس إنريكي عقب إقالته من تدريب منتخب إسبانيا

وجه لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، رسالة للاتحاد الإسباني، عقب إقالته من منصبه، عقب وداع كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإسباني في وقت سابق اليوم إقالة لويس إنريكي، من منصب المدير الفني للاروخا عقب توديع مونديال قطر 2022، وتعيين خوسيه لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي بدلًا منه.

ونشر إنريكي تدوينة عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: “نيابة عني وعن جميع أعضاء فريق العمل، لا يسعني إلا أن أكون ممتنًا للغاية لأولئك الذين وقعوا معي مرتين، الرئيس روبياليس والمدير الرياضي مولينا”.

وودع المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي في دور الـ16 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأضاف: “لجميع موظفي الاتحاد الذين نشارك معهم الخبرات من جميع الأنواع، بالطبع، أعتذر للاعبين الذين كانوا قدوة في سلوكهم ومخلصين للفكرة لأنني لم أستطع مساعدتهم أكثر”.

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية أمس إلى أن مستقبل لويس إنريكي مع المنتخب الإسباني بات محل شكوك، ليأتي بيان الاتحاد الإسباني صباح اليوم، ويؤكد هذه الشكوك برحيل إنريكي عن منصبه.

وتابع: "أشكر أيضا المساعدين، الأطباء، الفيزيائيين، المرافقين، الأمن، السمعي البصري، رحلات ليمون، مدير الفريق نوريا وخبراء التغذية، الذين يعملون بلا كلل لمساعدة اللاعبين والموظفين في كل ما يحتاجون إليه، لقد كان من المميّز جدًا أن أكون جزءًا من هذا.

واستكمل: “أخيرًا وليس آخرًا ، بالنسبة للجماهير، لقد أظهروا دعمهم لنا في جميع الأوقات وخاصة في أكثر الأوقات حساسية. حان الوقت لنقول وداعًا".

وأنهى: “ما يحتاجه الفريق هو الدعم بكل معانيه حتى يتمكن لويس دي لا فوينتي من تحقيق كل ما يريد، هيا إسبانيا”.