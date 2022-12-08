الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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خبير بيئي يكشف جهود الدولة في حماية الشواطئ من التآكل

جهود الدولة في حماية
جهود الدولة في حماية الشواطئ من التآكل

كشف الدكتور يوسف محمد، أستاذ الإعلام البيئي التوعوي، عن جهود الدولة في حماية الشواطئ ونشر ثقافة تطوع الشباب للحفاظ على البيئة.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه نظراً للتغيرات المناخية هناك العديد من الأشكال البيئية تأثرت تأثر سلبي ومنها الشواطئ وهي ظاهرة تأكل الشواطئ.
وأضاف أن هناك انحساراً للشواطئ وقلة مسافاتها نتيجة للتغيرات المناخية، موضحاً أن الدولة قامت بمجهود كبير في حماية الشواطئ من خلال وضع المصدات الخرسانية لمنع سرعة المياه من تآكل الشواطئ.
وأشار إلى أن هذه الجهود لا تتمثل في الدولة فقط، وإنما لا بد من مشاركة القطاع المجتمع والمدني من الجامعات والمدارس والجامعات الأهلية بحملات توعوية لحماية وتنظيف الشواطئ.

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