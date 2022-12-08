عبده رجب رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد وبحر نائبًا

أجريت انتخابات اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد للعام الجامعي 2022 /2023، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس وإدارة الشئون القانونية بالجامعة ومسؤولي رعاية الشباب وأمن الجامعة والعلاقات العامة وأعضاء اتحاد طلاب الكليات

وقال الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادي الجديد، إن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة أجريت بإحدى قاعات كلية الطب البشري، بمشاركة اتحادات طلاب كليات الجامعة.

من جانبه قال أحمد عثمان، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، إنه تم انتهاء فرز أصوات الطلاب الناخبين في انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتي تم إجراؤها تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي.

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسًا وبعضوية الدكتور محمد عبد العظيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب عضو هيئة التدريس بالجامعة عضو اللجنة العليا للانتخابات ، والدكتور أحمد شوقى مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة ومدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة والطالب ماركو موسى ومريم محمود ممثلا عن طلاب الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة إن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادى الجديد اسفرت عن فوز الطالب عبد الرحمن محمد رجب عبدالله بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب أحمد عماد محمد اسماعيل بمنصب أمين مساعد اتحاد طلاب الجامعة.

كما فاز الطالبة مها رياض محمد سيد بمنصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية، وفوز الطالب روان على عبد العزيز بمنصب آمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجية، وفوز الطالب محمد هشان مصباح بمنصب أمين اللجنة الثقافية، وفوز الطالبة محمود خميس محمد عباس أمين مساعد اللجنة الثقافية، وفوز الطالب احمد هشام مصطفى بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، وفوز الطالبة محمد عيد محمد فتحى بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، وفوز الطالب محمود صفوت عبد اللطيف بمنصب أمين اللجنة الفنية وفوز الطالب انس أحمد عبد الحميد أحمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية.

وفوز الطالب محمد مسعد على بمنصب أمين اللجنة الرياضية

وفوز الطالب احمد حسن محمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية

وفوز الطالب افنان على عبدالله بمنصب أمين لجنة الجوالة

وفوز الطالب يوسف ايهاب سعد بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة

فوز الطالب امجد زكريا عبد الفتاح أمين لجنة الأسر

وفوز الطالب محمد طلعت محمد أمين مساعد لجنه الأسر.

وهنأ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، الفائزين من مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية دور إتحاد طلاب الجامعة في تقديم جميع سبل الدعم لزملائهم الطلاب في مختلف الكليات للارتقاء بالأنشطة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجهد الكبير في الذي بذل فى ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية والمتابعة المستمرة لأعمال العملية الانتخابية في مختلف كليات الجامعة، مؤكدًا ضرورة العمل كفريق واحد في اتحاد الطلاب.

كما دعا رئيس الجامعة اتحاد طلاب الجامعة لحضور مجلس الجامعة لوضع مقترح الأنشطة التى سيتم تنفيذها بمختلف كليات الجامعة.