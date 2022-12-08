مسئول: مشاريع «حياة كريمة» بقنا تتخطى الـ 31 مليار جنيه

كشفت الدكتورة سميحة عبد الرحيم، منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة في قنا، عن جهود المبادرة الرئاسية في محافظة قنا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف بالمقام الأول لتحسين حياة وجهوده المواطن المصري والارتقاء حتى بالمستوى الثقافي والفكري بالنسبة للإنسان المصري.

وأضافت أن حياة كريمة أكبر مشروع قومي يغير وجه الحياة في الريف المصري، موضحة أن محافظة قنا كان لها نصيب كبير بدخول 5 مراكز بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشارت سميحة عبد الرحيم منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة في قنا، إلى أن نسبة المشاريع تخطت الـ31 مليار جنيه، مؤكدة أن ذلك شيء غير مسبوق في المحافظة، موضحة أن المشاريع لها تأثير كبير على حياة المواطن المصري في صعيد مصر.