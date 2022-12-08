الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلتين فى حريق شقة سكنية بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة طفلة وشقيقتها الرضيعة بحروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، وأمر اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

بالفحص تبين إصابة طفلة وشقيقتها الرضيعة بحروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية مدينة 6 أكتوبر اصابة طفلة

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