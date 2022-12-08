الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا علميًا بالمستشفى البيطرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة مؤتمرًا علميًا بعنوان (الجديد فى طب الخيول) والذي استمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة الطب البيطرى بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين المصريين والأجانب وذلك بالمستشفى البيطرى للقوات المسلحة.

وبدأت وقائع المؤتمر بكلمة مدير إدارة الخدمات البيطرية أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية وعقد دورات تدريبية في مختلف مجالات الطب البيطري للأطباء البيطريين والخريجين على مستوى الجمهورية تحت إشراف نخبة من الضباط الأطباء البيطريين المؤهلين وأساتذة الجامعات المصرية والعالمية وذلك لتأهيلهم للعمل بالقطاعين العام والخاص.

وألقى د.مايكل هاوستون، أستاذ طب الخيول بالجامعة الملكية البريطانية عدة محاضرات فى مجالات استخدام التقنيات الحديثة فى تدبير الخيول لصالح المراسم العسكرية والرياضية وكذا الإجراءات الحديثة فى تشخيص وعلاج أمغاص الخيول، إضافة إلى أحدث الوسائل التشخيصية والعلاجية للأمراض الجلدية للفصيلة الخيلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة والارتقاء بالمنظومة العلمية والصحية داخل القوات المسلحة.

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