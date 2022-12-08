خبير علاقات دولية: هناك خصوصية فى العلاقات المصرية الصينية

علق الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الصيني على هامش القمة العربية الصينية في السعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك خصوصية في العلاقات المصرية الصينية.

وأضاف أن الرئيس السيسي، أوضح للرئيس الصيني أن مصر بها فرص استثمارية واعدة وبالتالي هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني قدم التهنئة للرئيس السيسي، على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته.

وأكد أن حكومة الصين من أوائل الحكومات التي اعترفت بحق الشعب المصري في استعادة هويته الوطنية وساندت ثورة 30 يونيو، كما شاركت الصين في حفل تنصيب الرئيس السيسي في 2014.