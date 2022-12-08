الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بجائزة مسابقة «لغة القرآن الكريم»

أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "لغة القرآن" يوميًّا وعلى مدار شهر كامل، وقد شارك في المسابقة ما يزيد على 50 ألف مشارك، فاز بالجائزة اليومية (326) فائزًا،

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم.

والفائزون هم:

1. الحريري علي عباس محمد مفتش دعوة بمديرية أوقاف قنا.

2. الحسين مصطفى عبد المجيد إمبابي العيوطي بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر من محافظة الشرقية.

3. الزهراء أحمد عليش أحمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المحاميد الثانوية مركز ادفو من محافظة أسوان.

4. السعيد خيري السعيد بلايص إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية.

5. السعيد عبدالجواد عبده إبراهيم رضوان معلم بالتربية والتعليم من محافظة البحيرة.

6. السيد العربي السيد محمد الأنور مفتش دعوة بالشرقية.

7. الهادي يوسف محمد محمد رضوان موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من محافظة القليوبية.

8. امتثال عدلي بكر عبد الرحمن ممرضة بالوحدة الصحية بسنتريس من محافظة المنوفية.

9. انتصار السعيد علي علوان واعظة معينة من محافظة الغربية.

10. انجبار محمد أبو موسى واعظة معتمدة بمديرية أوقاف المنوفية.

11. ايمان رزق عياد طبيبة بشرية من محافظة دمياط.

12. إبراهيم السيد محمد إبراهيم علوان مفتش بر بالديوان العام بوزارة الأوقاف من محافظة القاهرة.

13. إبراهيم أحمد إبراهيم الطباخ معلم لغة إنجليزية بإدارة المنتزه ثان التعليمية، من محافظة الإسكندرية.

14. إسراء سعيد عبد اللطيف سيد بالفرقة الثالثة كلية التربية جامعة الوادي الجديد، من محافظة الوادي الجديد.

15. إسراء علاء أحمد سيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة مصنع السكر الثانوية بنات بقوص، من محافظة قنا.

16. إسلام السيد السيد علي رزق ضابط بالقوات المسلحة من محافظة القليوبية.

17. إسلام أحمد محمد إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة من محافظة الدقهلية.

18. إسلام فتحي علي حسن درويش إمام وخطيب ومدرس بالبحيرة.

19. إسلام محروس السيد الدباح بالصف الثاني الإعدادي من محافظة كفر الشيخ.

20. إيمان هاشم يوسف محمد مفتاح بالفرقة الثالثة بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بأسيوط من محافظة الأقصر.

21. إيهاب مصطفى فرج بصيلة معلم أول دراسات اجتماعية من محافظة دمياط.

22. أحمد إبراهيم محمد شحاته بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر من محافظة الغربية.

23. أحمد أبو الوفا صديق أحمد معلم أول بإدارة فرشوط التعليمية، من محافظة قنا.

24. أحمد أبو ساطي علي محمد بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة بنها من محافظة الشرقية.

25. أحمد أحمد عليش أحمد باحث ماجستير بجامعة الأزهر من محافظة أسوان.

26. أحمد جبريل منصور بالصف الثاني الإعدادى مدرسة الميناء، من محافظة البحر الأحمر.

27. أحمد خالد رشاد مرتضى بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة بورسعيد، من محافظة بورسعيد.

28. أحمد خالد محمد إبراهيم إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف مطروح.

29. أحمد خلف الله محمد رميح مهندس مدني، من محافظة الغربية.

30. أحمد رائد أحمد حسن بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة، من محافظة الأقصر.

31. أحمد رضا عبد النبي محمد بالفرقة الثانية كلية الطب بجامعة عين شمس من محافظة القاهرة

32. أحمد رمضان محمد رضوان مدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون بأسيوط من محافظة سوهاج.

33. أحمد سعيد زيدان الغلبان موظف بهيئة قضايا الدولة من محافظة المنوفية.

34. أحمد سيد علي محمد مفتش دعوة بإدارة أوقاف الفشن من محافظة بني سويف.

35. أحمد صابر خلف أبوزيد مدرس مساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر من محافظة سوهاج.

36. أحمد صلاح مرغني صالح فني صيانة وتجديدات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، من محافظة قنا.

37. أحمد عادل عيد محمود بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين بطنطا من محافظة كفر الشيخ.

38. أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن جودة العرباوي مهندس مدني بشركة المقاولون العرب من محافظة الغربية.

39. أحمد عبد الفتاح عبد الحليم الدخاخني بالصف الأول الثانوي بمعهد شباس الملح الثانوي من محافظة كفر الشيخ.

40. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان إمام وخطيب بأوقاف الفيوم من محافظة الفيوم.

41. أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن سعد بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة القانون من محافظة الإسكندرية.

42. أحمد عيد عبد التواب بالصف الثاني الإعدادي، من محافظة الفيوم.

43. أحمد غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الغربية.

44. أحمد محمد عبد المنعم الإمام طبيب بشري من محافظة الغربية.

45. أحمد محمد محمد توفيق عضو مكتب المتابعة بديوان عام محافظة المنيا.

46. أحمد محمد محمود حسب الله طالب بمدرسة كيمان فارس الثانوية الفنية بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق من محافظة الفيوم.

47. أحمد مصطفى أحمد سلطان بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.

48. أسامة رسلان فتحي أبو زهر بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر من محافظة البحيرة.

49. أسماء أمير محمد عبد الحافظ بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

50. أسماء بسطاوي عبد الكريم بسطاوي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

51. أسماء سعد التهامي بالفرقة الثانية بمعهد التمريض جامعة الزقازيق من محافظة الدقهلية.

52. أسماء عبد الغني أحمد محمد عمر الجبلاوي معلمة بأرمنت الوابورات من محافظة الأقصر.

53. أسماء فؤاد فرج نصيب مصممة مواقع من محافظة سوهاج.

54. ألفت محمد عبد النبي بالصف الثالث الثانوي فني تمريض من محافظة سوهاج.

55. أمال محمود علي البيومي واعظة معتمدة بالجيزة.

56. أماني محمود محمد بالفرقة الأولى بكلية الآداب قسم علم اجتماع من محافظة الجيزة.

57. أمثال عدلي بكر عبد الرحمن ممرضة بالوحدة الصحية بسنتريس، من محافظة المنوفية.

58. أمجد أيمن السيد محمد مهندس إنشاءات وتحكم بيئي من محافظة الإسكندرية.

59. أميرة أحمد رجب عبد الدايم بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالفيوم، من محافظة الفيوم.

60. أميرة عبد المنعم محمد أبو العنين بالصف الثاني الثانوي الفني للتمريض بمدرسة البرامون من محافظة الدقهلية.

61. أميرة محمد محمد رباص أخصائية تمريض بجامعة المنوفية من محافظة المنوفية.

62. أمين عبد الحميد أمين عبد الحميد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الشرقية.

63. أنس أيمن عبد الغنى أحمد محمد عمر الجبلاوي بالمرحلة الابتدائية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية من محافظة الأقصر.

64. أنفال أيمن عبد الغني أحمد محمد عمر الجبلاوي بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالأقصر.

65. أنهار على عبد الوهاب على بالفرقة الثالثة بقسم اعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا من المنيا.

66. أيمن رزق رزق شرف القاضي مام وخطيب ومدرس بالدقهلية.

67. آلاء رمضان متولي السيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة أرمنت الإعدادية بنات بأرمنت الوابورات من محافظة الأقصر.

68. آمال حسين سليمان وكيل مدرسة إعدادي بمحافظة الغربية.

69. آية حمدان سيد أحمد البسيوني بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية بالمنصورة، من محافظة الدقهلية.

70. آية محمد ربيع بالفرقة الثالثة تربية نوعية شعبة تكنولوجيا من محافظة المنيا.

71. بسمة محمد ربيع أبو النور طبيبة بشرية بمنية النصر من محافظة الدقهلية.

72. بهيرة محمد بدر الدين خيرالله واعظة معتمدة بالإسكندرية.

73. تسنيم الحريري علي عباس بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بقوص من محافظة قنا.

74. جابر أبو زيد جابر مرسي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.

75. جمال جمعه سعد إبراهيم نصار إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف مطروح.

76. جمانة محمد رمضان عبد السميع بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد/ محمود صلاح زهيري من محافظة دمياط.

77. جنى علاء إبراهيم علي طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمعهد الفشن الغربي الجديد بمركز الفشن من محافظة بني سويف.

78. جودة محمد جودة عبد الغني قارئ قرآن كريم من محافظة بني سويف.

79. جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

80. حاتم النبوي زين الدين عمار إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

81. حسن عبد المنعم أحمد حسين إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف سوهاج.

82. حسناء طلبة أبو عجيلة بالصف الثاني الابتدائي مدرسة العلية الابتدائية بأبو قير، من محافظة الإسكندرية.

83. حسين إبراهيم عطا لله محمد بالفرقة الرابعة بكلية التجارة للبنين بالقاهرة بقسم الاقتصاد من محافظة الفيوم.

84. حماد على حماد محمد النقيب إمام وخطيب ومدرس من محافظة الجيزة.

85. حمادة محمد عبدالمنعم العنتبلي مفتش دعوة بمديرية أوقاف بورسعيد.

86. حمزة ماهر حمدي أحمد بالصف الأول الإعدادي بمدرسه الشهيد ممدوح محمد عبد الرحيم بقرية أبيوها من محافظة المنيا.

87. حنان علي مصطفي علي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

88. خالد رفعت محمد حسين إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا.

89. خالد عبد الله عيسى نصار رئيس قسم أمن صناعي بإحدى شركات القطاع الخاص القاهرة.

90. داليا عصام مصطفى بصيلة معلم أول لغة عربية، من محافظة دمياط.

91. دعاء أسعد طلبة منصور واعظة معينة بمديرية أوقاف الغربية.

92. دينا عصام مصطفى فرج معلم أول لغة عربية بالزرقا، من محافظة دمياط.

93. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

94. راويه عبد المنعم محمد خليل واعظة متطوعة بالأوقاف من محافظة الجيزة.

95. رائد محمد بيومي صيدلي حر من محافظة الشرقية.

96. رجب محمد حسين اسماعيل حاصل على ليسانس الشريعة والقانون قسم قانون خطيب مكافأة بني سويف.

97. رحمة عثمان عطية السيد عطية بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة السُعدة الابتدائية، من محافظة الشرقية.

98. رحيق ابراهيم كامل عبدالمجيد بالصف الثاني الثانوي علمي بمعهد فتيات دمنهور النموذجي من محافظة البحيرة.

99. رضا حمزه أحمد خليل بالفرقة الاولى شعبة الشريعة الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر من محافظة البحيرة.

100. رضا عبد العظيم رمضان تقي الدين فني صيانة أجهزة طبية بمستشفى المنصوره الجامعي من محافظة الدقهلية.

101. رضوى عادل محمود إبراهيم عزام مهندسة حاسبات من محافظة بور سعيد.

102. رفيده السيد عبد الحميد محمد رشاد بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر من محافظة الشرقية.

103. رمضان محمد عبد الغفار خاطر إمام وخطيب ومدرس من محافظة القاهرة.

104. رودينة عبد الناصر سعد التهامي بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة اتميدة الابتدائية الجديدة من محافظة الدقهلية.

105. روضة محمد هاشم يوسف محمد مفتاح بالصف الاول الابتدائي مدرسة الشهيد عبد الرحمن أبو الحجاج الابتدائية بأرمنت من محافظة الأقصر.

106. رؤى الحريري علي عباس بالصف الأول الإعدادي بمدرسة النصر الإعدادية بنات بقوص من محافظة قنا.

107. ريم عبد الله عبد النبي عنب بالفرقة الثانية بكلية التجارة من محافظة البحيرة.

108. ريم محمد عطية محمد مصممة إعلانات من محافظة أسوان.

109. ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم سند واعظة متطوعة بالأوقاف من محافظة القاهرة.

110. زينب السعيد عبد الحميد واعظة معتمدة بمديرية أوقاف المنيا.

111. زينب فضل توفيق بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الإعدادية الثانوية الجديدة بنات من محافظة المنيا.

112. سارة قطب إبراهيم قطب واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف المصرية من محافظة القاهرة.

113. سامية صادق يوسف إبراهيم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الدقهلية.

114. سحر محمد البحيري واعظة معتمدة بالمنوفية.

115. سحر محمد شوقي واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة القاهرة.

116. سعد قرني جابر أبو حامد أبو غنيمة إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف اهناسيا من محافظة بني سويف.

117. سعده إبراهيم مصطفى على واعظة معتمدة بأوقاف الشرقية.

118. سعيدة عبد الستار محمد حفني واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الأقصر.

119. سلمى أحمد عليش أحمد بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات المحاميد من محافظة أسوان.

120. سلمى محمود متولي سيد محمد بالصف الأول الإعدادي بمدرسة مصنع السكر الإعدادية المشتركة بقوص بمحافظة قنا.

121. سما محمود متولي سيد محمد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة مصنع السكر الابتدائية المشتركة بقوص – محافظة قنا.

122. سماح أحمد عبد الله محمد المتولي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الدقهلية.

123. سميحة عبد الرحمن بخيت محجوب واعظة معتمدة بمديرية أوقاف سوهاج.

124. سناء محمد عبد الله عريقات واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

125. سهام يونس أحمد أحمد واعظة معتمدة بالإسكندرية.

126. سهير عبد المحسن سنهوري واعظة معتمدة بمديرية أوقاف مرسى مطروح.

127. سيد أحمد حسن ناصح مدرس مادة تاريخ حديث ومعاصر بكلية الآداب بجامعة أسيوط من محافظة الوادي الجديد.

128. سيد ربيع عبد العزيز شيخ معهد بنين بيهمو الإعدادي من محافظة الفيوم.

129. سيد عطا الكريم عبد العال مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بأسيوط.

130. شروق جمال عبدالمنعم زكي بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، من محافظة الإسكندرية.

131. شهد عبد الحليم محمد موسى المنسي بالصف الأول الثانوي مدرسة هشام بركات الثانوي، من محافظة كفر الشيخ.

132. شهد محمود محمد بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسه بي العرب من محافظة المنوفية.

133. شيماء صالح عبدالحميد عبدالتواب محفظة قرآن كريم من محافظة أسيوط.

134. شيماء علي حسن سيد بالصف الثالث الإعدادي من محافظة أسيوط.

135. شيماء ماهر حمدي أحمد بالصف الثالث الثانوي عام من محافظة المنيا.

136. شيماء مصطفى إبراهيم عطية أبو سعدة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر من محافظة كفر الشيخ.

137. صفاء إبراهيم محمد عبد الغني واعظة معتمدة بأوقاف المنيا.

138. صفاء محمد صبري سعود واعظة معتمدة بمحافظة الغربية.

139. صفاء محمود محمد السيد بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج شعبة اللغة العربية من محافظة سوهاج.

140. صلاح على محمد بدر إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

141. صلاح محمود محمد عبدالله مندوب مبيعات لدى الشركة المتحدة للصيادلة، من محافظة الشرقية.

142. ضاحي كمال الدين أمين عبد النبي إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا.

143. طارق عبد الغني خلف مدير إدارة بالبنك الزراعي من محافظة كفر الشيخ.

144. طارق يحيى شعبان سيد مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة من محافظة الفيوم.

145. طه على محمد علي حسن إمام وخطيب ومدرس مديرية أوقاف بني سويف

146. طه محمد محمد فرحان إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية.

147. عبد الحكيم حسام الدين أحمد طبيب بشري نفسية وعصبية مجمع الإسماعيلية الطبي من محافظة الإسماعيلية.

148. عبد الحميد السيد أبو شنب إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

149. عبد الرافع محمد حساني حسن قارئ قرآن كريم من محافظة أسوان.

150. عبد الرافع محمد حساني حسن قارئ من محافظة أسوان.

151. عبد الرحمن تامر محمود إمام طالب بالصف الأول الثانوي مدرسة الطبري روكسي، من محافظة القاهرة.

152. عبد الرحمن رمضان مصطفى فتح الباب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة المنيا.

153. عبد الرحمن صبري متولي غازي إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح.

154. عبد الرحمن علاء أحمد سيد بالصف الثاني الابتدائي من محافظة قنا.

155. عبد الرحيم سعد عبد الرحيم محمد باحث شئون قانونية بمديرية الشباب والرياضة من محافظة سوهاج.

156. عبد السلام شحاته محمد بالفرقة الأولى بنظم المعلومات الإدارية من محافظة المنيا.

157. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز السيد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الشرقية.

158. عبد الله رشاد السعيد إبراهيم التلباني بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر من محافظة دمياط.

159. عبد الله سيد متولي سيد بالمرحلة الابتدائية بمعهد أرمنت الوابورات الابتدائي الأزهري بارمنت الوابورات - محافظة الأقصر.

160. عبد الله محيي خليفة بالصف الأول الإعدادي الأزهري من محافظة أسيوط.

161. عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الجواد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة من محافظة القليوبية.

162. عبد الناصر سعد التهامي السيد مدرس مساعد بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة قسم المناهج وطرق التدريس من محافظة الدقهلية.

163. عبدالرحمن الهادي عبدالرحمن مصطفى مفتش منتدب بإدارة أوقاف الاسماعيلية.

164. عبدالرحمن نادر عبده أبوبكر بالفرقة الثالثة كليه الشريعة والقانون بدمنهور من محافظة البحيرة.

165. عبدالله محمود السيد سالم بالفرقه الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، من محافظة القليوبية.

166. عبير عبد الله درويش الجارحي معلمة بمدرسة الفتح الابتدائية، من محافظة كفر الشيخ.

167. عثمان عبدالحميد الباز مفتش أول بمديرية أوقاف الشرقية.

168. عسر إبراهيم محمد عبد المقصود إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف صان الحجر من محافظة الشرقية.

169. عطية علي محمد علي إمام وخطيب ومدرس ومنتدب مفتش متابعة من محافظة الشرقية.

170. علاء ابراهيم علي معلم بمدرسة دلهانس2 الابتدائية من محافظة بني سويف.

171. علاء مصطفى فرج بصيلة مدير مدرسة ميت الخولي عبد الله الابتدائية المشتركة من محافظة دمياط.

172. علي خليل إبراهيم خليل صيدلي من محافظة الشرقية.

173. علي عبد الفتاح محمد أمين إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر.

174. علي عماد الدين علي مصطفى إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف أسيوط.

175. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي معلم خبير بالتربية والتعليم من محافظة الغربية.

176. عماد محمد محمد هيبة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بورسعيد.

177. عماد مصطفى محمد مصطفى مشرف تنمية مبيعات بإحدى الشركات الخاصة من محافظة الإسماعيلية.

178. عمار محمود سيد محمد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات بمحافظة الأقصر.

179. عمار نصر الله نبيل عبداللطيف فرج بالفرقة الثانية كلية آداب جامعة الزقازيق من محافظة الشرقية.

180. عمر ماهر حمدي أحمد بالصف الأول الثانوي الأزهري معهد أبو قرقاص، من محافظه المنيا.

181. عوض صلاح عبدالمجيد عطيه غانم بالفرقه الثالثة كليه الشريعة والقانون بدمنهور، من محافظة كفر الشيخ.

182. غدير محمود محمد محمد بالصف الثالث الثانوي من محافظة المنيا.

183. فاتن عبد الله جابر عثمان واعظة معتمدة بمديرية أوقاف المنيا.

184. فارس خالد محمد حماد إسماعيل إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية.

185. فارس ماهر عبدالعزيز ابراهيم عيسى سائق، من محافظة الدقهلية.

186. فاروق محمود فاروق حسن بالصف الخامس الابتدائي مدرسة عبدة مبروك الابتدائية بأبوقير من محافظة الإسكندرية.

187. فاطمة حسين رضوان مرسي بالفرقة الرابعة صيدلة إكلينيكية بجامعة جنوب الوادي.

188. فاطمة خالد عبد الهادي رمضان بالصف الأول الثانوي بمدرسة النخاس الثانوية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية من محافظة الشرقية.

189. فاطمة علي عمران عبدالعال واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة المنيا.

190. فاطمة عوض فتوح بالفرقة الأولى كلية الهندسة، من محافظة دمياط.

191. فاطمه السيد على ابو العلا غزال معلمه اقتصاد منزلي، من محافظة دمياط.

192. فريدة شريف محمد جمعة بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة بأسوان.

193. فيروز حسين مصطفى عابدين واعظة معتمدة بالغربية.

194. كاميليا محمد كامل إسماعيل واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

195. كريم عيد صالح كامل بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، من محافظة المنيا.

196. كريمة أحمد إسماعيل علي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية، من محافظة سوهاج.

197. لطفي عبد الحليم لطفي محمد إبراهيم بالسنة الأولى بكلية الدراسات العليا بالقاهرة قسم التفسير من محافظة الشرقية.

198. ليلى عويس أحمد شيخون محفظة قرآن كريم من محافظة أسوان.

199. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

200. ماجي محمود السيد إبراهيم العشري رائدة اجتماعية بوزارة التضامن من محافظة الدقهلية.

201. مالك ثروت مختار حمدي عبد المجيد بالصف الثاني الابتدائي بالمعهد الديني الأزهري بالعمار الكبرى من محافظة القليوبية.

202. مالك حسن السيد خطاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية.

203. مالك عبد الرحمن مصطفى بالصف الخامس الابتدائي الأزهري من محافظة القاهرة.

204. ماهر محمد محمود مصري معلم بالمرحلة الابتدائية، من محافظة المنيا.

205. مجدي عبد الغني محمد سالم واعظ عام وعضو بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف من محافظة قنا.

206. مجدي عبد الناصر محمد علي بالفرقة الرابعة قسم التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر من القليوبية.

207. محاسن عطية محمد إبراهيم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

208. محسن محمد حسانين البطح إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية.

209. محمد احمد بدوي الديب بالفرقة الثانية بكليه الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية بالقاهرة من محافظة الجيزة.

210. محمد اشرف خليل محمد ابراهيم ندا محام من محافظة الجيزة.

211. محمد السيد بسيوني الصعيدي موظف بهيئة قضايا الدولة من محافظة المنوفية.

212. محمد السيد فراج السيد بالفرقة الأولى إعدادي بكلية هندسة شبرا من محافظة القليوبية.

213. محمد الغنام علي البدوي إمام وخطيب ومدرس مديرية أوقاف دمياط.

214. محمد إبراهيم السيد صالح ضابط مهندس بالقوات المسلحة بالمعاش.

215. محمد أبو العلا عفيفي محمد أخصائي أول نظم معلومات من محافظة الشرقية.

216. محمد أحمد إبراهيم نوفل واعظ عام بمنطقة وعظ الدقهلية من محافظة الدقهلية.

217. محمد أحمد محمد خلف إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

218. محمد أحمد محمد ربيع لبن بالفرقة الأولى طب أسنان الأزهر بأسيوط من محافظة الغربية.

219. محمد أسامة عبد الغني أحمد الجبلاوي بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأقصر الإعدادية من محافظة الأقصر.

220. محمد جبريل منصور بالصف الأول الثانوي الفني بمدرسة سفاجا للصناعات البحرية العسكرية من محافظة البحر الأحمر.

221. محمد جمال محمد عطية قابيل إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف دمياط.

222. محمد جمال محمود رزق الله بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بدمنهور من محافظة البحيرة.

223. محمد حسن محمد الصاوي مختار بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، من محافظة الغربية.

224. محمد خلوي محمد احمد رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة الخارجة التعليمية بالمعاش من محافظة الوادي الجديد.

225. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة.

226. محمد شحاته الصابر عبد العزيز إمام وخطيب ومدرس من محافظة البحيرة.

227. محمد صلاح محرم أبو والي شريف إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية.

228. محمد عاطف بخيت بخيت أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى المبرة من محافظة أسيوط.

229. محمد عبد الحليم صلاح ناصف بالثالث الثانوي العلمي الأزهري من محافظة الغربية.

230. محمد عبد الحليم محمد موسى المنسي بالصف الثاني الإعدادي مدرسة الشهيد أحمد الديهي بشنو كفر الشيخ.

231. محمد علاء احمد سيد بالفرقة الثالثة بكلية زراعة قنا جامعة جنوب الوادي من محافظة قنا.

232. محمد علي فكري إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بقسم الشريعة الإسلامية بالقاهرة من محافظة بني سويف.

233. محمد عماد مصطفي محمد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة حسن الخشينية مركز فايد من محافظة الإسماعيلية.

234. محمد محمد سعد أبو العنين بالفرقة الثالثة بطب أسنان الأزهر من البحيرة.

235. محمد محمد يوسف محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا.

236. محمد محمود السيد سالم بالصف الثاني الثانوي الأزهري بالقسم العلمي بمعهد شبين القناطر من محافظة القليوبية

237. محمد محمود فاروق حسن بالصف الثانى الابتدائي مدرسة عبدة مبروك الابتدائية بأبو قير، من محافظة الإسكندرية.

238. محمد هاشم يوسف محمد مفتاح أخصائي السلامة والصحة المهنية بقرية بور ميريت بالغردقة من محافظة الأقصر.

239. محمود السيد فراج السيد بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة من محافظة القليوبية.

240. محمود أحمد رشاد أحمد بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، من محافظة كفر الشيخ.

241. محمود أمين محمد أمين بالصف الثالث الإعدادي من محافظة الدقهلية.

242. محمود بهيج إبراهيم السيد طه بالفرقة الثالثة كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ من محافظة كفر الشيخ.

243. محمود سعيد محمود حبيب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة.

244. محمود سيد محمد جودة إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الفيوم.

245. محمود صالح محمود محمد إمام وخطيب بإدارة أوقاف الفشن من محافظة بني سويف.

246. محمود عبد الحميد حافظ محمد مدرس مساعد بقسم الدعوة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة من محافظة بني سويف.

247. محمود عبد الحميد عبد العظيم مدير إنتاج من محافظة بني سويف.

248. محمود لطفي محمد محمود محام حر بمجمع محاكم الأقصر.

249. محمود ماجد إبراهيم بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، من محافظة كفر الشيخ.

250. محمود محمد أحمد السيد مهندس زراعي من محافظة الشرقية.

251. محمود محمد خميس محمد طالب بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الناصرية بأبنوب من محافظة أسيوط.

252. محمود محمد محمود إبراهيم باحث إحصائي من محافظة المنوفية.

253. محمود محمد نصر محمد خميس طبيب بشري بمستشفى حميات العباسية من محافظة القاهرة.

254. مرفت السيد مرسي عجور واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الغربية.

255. مرفت محمد رمضان جاد واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

256. مروان يحيى صديق عبد الفضيل إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.

257. مريم إبراهيم صابر غريب بالصف الثالث الثانوي الزراعي بمنيا القمح من محافظة الشرقية.

258. مريم أسامة عبد الغني أحمد محمد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالأقصر.

259. مريم علاء إبراهيم علي بالصف الأول الإعدادي بمعهد فتيات الشقر، من محافظة بني سويف.

260. مريم محمد أحمد محمد السيد طالبة بالصف الأول الإعدادي مدرسة البنات الإعدادية، من محافظة بالأقصر.

261. مريم محمد محمود إبراهيم بالفرقة الثانية بكليه تربية عام قسم انجليزي بجامعه المنوفية من محافظة المنوفية.

262. مصطفى الشحات إبراهيم علي الجندي بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة طنطا من محافظة الغربية.

263. مصطفى جاد أحمد محمود إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط.

264. مصطفى سيد عبد اللطيف خطاب أستاذ دكتور بالمركز القومي للبحوث من محافظة الجيزة.

265. مصطفى سيد متولي محمد فني صيانة بالسكة الحديد من محافظة قنا.

266. مصطفى عبد الحليم محمد موسى المنسي بالصف الرابع الابتدائي مدرسة شنو الابتدائية بشنو كفر الشيخ.

267. مصطفى قاسم السيد إبراهيم مشرف بالشركة الوطنية للمواسير من محافظة الشرقية.

268. معاذ محمد أحمد محمد السيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة نجع حسان الابتدائية من محافظة الأقصر.

269. مكة محمد هاشم يوسف محمد مفتاح بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد عبدالرحمن أبو الحجاج، من محافظة الأقصر.

270. ملك رمضان متولي السيد بالصف الخامس الابتدائي مدرسة الشهيد عبد الرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات من محافظة الأقصر.

271. منار المنتصر محمد توفيق بالفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر من محافظة الإسكندرية.

272. منار سيد متولي سيد بالصف الخامس الابتدائي بمعهد أرمنت الوابورات الابتدائي الأزهري بأرمنت الوابورات من محافظة الأقصر

273. منال عبد المجيد محمود المسلاوي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

274. منال عبد الوهاب أمين حامد واعظة معتمد بمديرية أوقاف الجيزة.

275. منال علي محمد محمود واعظة متطوعة بالأوقاف من محافظة الإسكندرية.

276. منة الله علي محمد بالصف الثاني الثانوي من محافظة كفر الشيخ.

277. منة رمضان متولي السيد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات من محافظة الأقصر.

278. منى عبد العظيم السيد سليم نجم واعظه معتمدة بالقاهرة.

279. منى فاروق احمد إسماعيل واعظة معتمده بالمنيا.

280. مها عبد الرحيم بليغ محمد منير واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة القاهرة.

281. مؤمن احمد عبد الرحمن احمد طالب بالدراسات العليا كلية الشريعة جامعة الازهر اسيوط من محافظة سوهاج.

282. ميسا جابر عبده ورورى واعظة معتمدة بأوقاف المنوفية.

283. ميمي جمال شتا غانم إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة.

284. نادر محمد محمد نوح إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية من محافظة الغربية.

285. نادية عيسى فتحي رضوان بالفرقة الثالثة بكلية الطفولة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة دمنهور من محافظة الغربية.

286. نادية محمد يونس البراشي مدير عام بجامعة عين شمس، من محافظة القاهرة.

287. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدى واعظة معتمد بمديرية أوقاف القاهرة.

288. نجلاء الديب سلطان علي محمد مهندسة بالصرف الصحي من محافظة الإسكندرية.

289. نرفانا إبراهيم محسن سرحان واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

290. نرمين عبد العظيم أحمد الإبياري كيميائية بمعمل تحاليل من محافظة شمال سيناء.

291. نرمين عيسى فتحي رضوان بالصف الثالث الاعدادي أزهر من محافظة الغربية.

292. نشوة محمد عبد المجيد المصري واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

293. نصره بدير عوضين دكتوراه بالأبحاث الزراعية من محافظة كفر الشيخ.

294. نعناعة مسعد أحمد يوسف ممرضة بمستشفى الفشن المركزي، من محافظة بني سويف.

295. نفيسة مصطفى ضيف محمود واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف المصرية من محافظة أسوان.

296. نوران محي خليفة سيد طالبة بالصف الخامس الابتدائي الازهري، من محافظة أسيوط.

297. نورهان عماد عبد العاطي عبد الرازق بالفرقة الثالثة لغة عربية جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية قسم اللغة العربية من محافظة الفيوم.

298. هاجر علي السيد أبو غانم بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية من محافظة البحيرة.

299. هاجر عيد عبد التواب إبراهيم بالصف الثالث الثانوي من محافظة الفيوم.

300. هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل واعظة معتمدة بمديرية أوقاف سوهاج.

301. هاني محمد عبد الوهاب حنوره مهندس زراعي بوزارة الموارد المائية والري من محافظة الغربية.

302. هبة عبد العال سيد طه واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف من محافظة بني سويف.

303. هبة محمود معاطي عبد العزيز واعظة معتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

304. هبة هاني جبر بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشرباصي الابتدائية بنات من محافظة دمياط.

305. هبه الله سعيد نبيه بشير بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الصفا بالسودان، من محافظة الإسكندرية.

306. هدى أحمد محمد أخصائي شبكات بشركة نظم المعلومات من محافظة القاهرة.

307. هدى هاني حمدي جبر بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النيل الإعدادية بنات من محافظة دمياط.

308. هشام عبد المبدي خلف حصاوي مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، من محافظة سوهاج.

309. همت مصطفى محمد حسن واعظة معتمدة بمديرية أوقاف المنيا.

310. هنا هاني حمدي جبر بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النيل الحديثة الإعدادية بنات بمحافظة دمياط.

311. هناء شحاتة أحمد عبد الحليم عبادة بالفرقة الأولى بكلية تجارة انجليزي جامعة الأزهر من محافظة بني سويف.

312. هيثم أحمد إدريس مرعى معلم قرآن كريم بالأزهر الشريف من محافظة أسوان.

313. هيثم سعيد محمود علي إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية.

314. هيثم عبيد عبد العزيز عبد الحليم معلم كمبيوتر بإدارة ديروط التعليمية من محافظة أسيوط

315. وائل محمد الزغبي السيد مطاوع مدرب خدمة عملاء ومبيعات بشركة أورنج مصر للاتصالات، من محافظة السويس.

316. وجيه صالح محمد النبوي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية.

317. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

318. ولاء صالح عبد الحميد عبد التواب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة من محافظة أسيوط.

319. ياسر فتحي سعد محمد إداري بالبنك الأهلي المصري من محافظة الغربية.

320. ياسمين عبد الله أحمد عبد الله الصف الأول الثانوي الأزهري من محافظة أسيوط.

321. ياسمين محمود محمد محمد بالفرقة الرابعة كلية الطب البشري جامعة المنيا – من محافظة المنيا.

322. ياسين احمد يوسف أبو بكر الشوري الصف الثاني الابتدائي بمعهد أولاد الشيخ الابتدائي الأزهري بقرية الرزيقات بالأقصر.

323. يوسف خالد السيد محمد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الزقازيق من محافظة الشرقية.

324. يوسف محمد عبده الحسيني بالصف الأول الإعدادي من محافظة الدقهلية.

325. يوسف محمد يوسف توفيق بالصف الثاني الإعدادي الأزهري من محافظة المنيا.

326. يوسف ممدوح عبد العاطي الشافعي بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الأزهر قسم مدني من محافظة شمال سيناء.

وقد فازوا جميعًا بنسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من أحد إصدارات الأوقاف، وعليهم التوجه لمديريات الأوقاف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 13/ 12/ 2022م وذلك لتسلم الجائزة، وعلى مديري المديريات التنسيق لتسليمهم الجائزة.

فعلي الراغبين في دخول اختبار الحصول على الجوائز المالية لمسابقة "لغة القرآن" تسجيل تأكيد رغبتهم خلال أسبوع من تاريخه في دخول الاختبار على الرابط التالي: https://forms.gle/gJbXT5VhUzWcnfeU8