الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخارجية تحذر من السفر بطرق غير شرعية: الشركات تترك المواطنين فى ظروف أمنية قاسية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، منذ قليل، حذرت فيه من السفر عبر الطرق غير الشرعية.

جاء في بيان وزارة الخارجية :"لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في الدول الأوروبية، في تيسير عملية سفرهم بطرق غير شرعية إلى دول معبر داخل أوروبا، وتركهم في ظروف أمنية وإنسانية قاسية تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية اخرى للعمل".

وأهابت وزارة الخارجية بالسادة المواطنين تجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات لعدم التعرض للمسائلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن، والاستفسار عن أي معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول من خلال التواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

وحثت المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركات أو الكيانات، المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية بما يتوفر لديهم من معلومات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الخارجية السفر الطرق غير الشرعية الدول الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

من أفضل المواسم السياحية.. تفاصيل استعدادات فنادق «قطاع الأعمال» لاحتفالات رأس السنة

غلق 12 منشأة وتحرير 68 محضرًا خلال حملات ضبط الأسعار بالإسكندرية

حبس «دليفرى المنشطات» بالإسكندرية بعد ضبطه بـ 720 عبوة

فرنسا تدين المجازر فى الكونغو الديمقراطية وتدعو لوقف القتال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟