الخارجية تحذر من السفر بطرق غير شرعية: الشركات تترك المواطنين فى ظروف أمنية قاسية

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، منذ قليل، حذرت فيه من السفر عبر الطرق غير الشرعية.

جاء في بيان وزارة الخارجية :"لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في الدول الأوروبية، في تيسير عملية سفرهم بطرق غير شرعية إلى دول معبر داخل أوروبا، وتركهم في ظروف أمنية وإنسانية قاسية تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية اخرى للعمل".

وأهابت وزارة الخارجية بالسادة المواطنين تجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات لعدم التعرض للمسائلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن، والاستفسار عن أي معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول من خلال التواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

وحثت المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركات أو الكيانات، المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية بما يتوفر لديهم من معلومات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.