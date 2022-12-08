الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رياح وانخفاض في الرؤية الأفقية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتَّى الأربعاء 14 ديسمبر، على كافة الأنحاء.

وتوقعت «الهيئة» أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، وسيكون طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد.

كما تهبّ رياح جنوبية على شمال البلاد تؤدي إلى  ارتفاع في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تسجل 25 درجة؛ كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشوائب العالقة نهارا.

أوضحت، أن هناك ظواهر جوية، تتمثّل في شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت الهيئة، السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

كما نصحت المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع:

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