حبس «دليفرى المنشطات» بالإسكندرية بعد ضبطه بـ 720 عبوة

أمرت نيابة الإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط 720 عبوة منشطات مجهولة المصدر بحوزته، لبيعها وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقصد تحقیق أرباح غیر مشروعة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "عاطل" ويقيم بمحافظة الإسكندرية يقوم ببيع وترويج كافة أنواع المنشطات والأدوية "مجهولة المصدر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتوصيلها للراغبين مقابل مبالغ مالية، من خلال إحدى الصفحات على فيس بوك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافه وتم ضبطه، وعثر بحوزته على 720 عبوة منشطات، 2 هاتف محمول ومحمل عليهما رسائل ومحادثات خاصة بنشاطه الإجرامي، ومضبوطات أخرى، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالاتجار في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر المشار إليها، وبأنها ضارة بالصحة العامة، ويروج لها عن طريق صفحة "فيسبوك" المشار إليها.