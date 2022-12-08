الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

جريدة الدستور

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار المنصورة طنطا أثناء عبوره من معبر غير شرعي للسكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمنطقة الشعبية، التابعة لقسم شرطة ثان المحلة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وشرطة النجدة وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى "م .ع" في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة الشعبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي واستدعاء أسرته والتصريح بدفن الجثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

من أفضل المواسم السياحية.. تفاصيل استعدادات فنادق «قطاع الأعمال» لاحتفالات رأس السنة

غلق 12 منشأة وتحرير 68 محضرًا خلال حملات ضبط الأسعار بالإسكندرية

حبس «دليفرى المنشطات» بالإسكندرية بعد ضبطه بـ 720 عبوة

فرنسا تدين المجازر فى الكونغو الديمقراطية وتدعو لوقف القتال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟