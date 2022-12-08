مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار المنصورة طنطا أثناء عبوره من معبر غير شرعي للسكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بمنطقة الشعبية، التابعة لقسم شرطة ثان المحلة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وشرطة النجدة وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى "م .ع" في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة الشعبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي واستدعاء أسرته والتصريح بدفن الجثة.