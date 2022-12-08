محافظ الغربية يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم على المسرح الثقافي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، احتفال المحافظة باليوم العالمي لذوي الهمم وذلك في المسرح الثقافي بطنطا وبحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، صبري الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بفقرات فنية وغنائية قدمها طلاب مدارس التربية الفكرية بالمحافظة والتي عكست وعيهم التام بما يتم في الجمهورية الجديدة من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك وعيهم بالتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم ودورهم في حلها والتقليل من آثارها.

كما قدّم الأطفال عروضًا استعراضية توضح تقديرهم التام لجهود الشرطة والجيش في حفظ الأمن والأمان داخل وخارج البلاد والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الوطن مما يغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم وكذلك وعيهم بالوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وتضافر جهود أبناءه وعلى رأسهم ذوي الهمم في معركة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

وفي ذات السياق قدَّم الطلاب عرضًا فنيًا قدموا خلاله الشكر لرئيس الجمهورية على مشاريع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف لما حققته من طفرة نوعية في الخدمات المقدمة في الريف والذي طالما عانى من الفقر والتهميش لينافس بذلك المدن الكبرى في تقديم الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين، كما شمل الحفل أيضًا فقرات إنشاد ديني ومدح في سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى جانب عروض غنائية فردية وجماعية وعزف موسيقي يعكس قدراتهم الفنية المتميزة.

وعرضت المحافظة فيديو تسجيلي يوضح جهود المحافظة في الاهتمام بذوي الهمم على مدار ثلاث سنوات ومشاركتهم كافة أنشطتهم في مختلف المناسبات باعتبارهم جزء هام، حيوي ومنتج في المجتمع.

واختتم المحافظ الحفل بتوزيع ميداليات وشهادات تكريم لعدد 66 بطل من أبطال ذوي الهمم والحاصلين على بطولات إقليمية وعالمية في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك الأنشطة الأخرى الفنية منها والثقافية.

وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ الغربية معرض الجمهورية الجديدة والذي نظمته إدارة التربية الخاصة بالمديرية، حيث أشاد المحافظ بما قدمه طلاب ذوي الهمم من معروضات تعبر عن مدى وعيهم بما يتم من إنجازات في عهد الجمهورية الجديدة.

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