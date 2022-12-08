بسبب لعبة تشارلي.. فزع بين طالبات مدرسة إعدادية في إمبابة

سادت حالة من الفزع بين طالبات مدرسة إعدادية للبنات في إمبابة بعد اصابة احداهن بحالة هياج عصبي نتيجة لعبهن "لعبة تشارلي".

جهود البحث والتحري التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بينت أن عدد من الطالبات كن يلعبن لعبة “تشارلي”، داخل المدرسة وأضافت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة الشمال أنه أثناء ذلك أصيبت إحدى الطالبات بحالة هياج عصبي نقلت على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

من جانبها فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المدرسة وسط منع مغادرة الطالبات والمدرسين المدرسة أو دخول أحدا إليها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكتبت سيدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا سردت فيه تفاصيل الواقعة قائلة: "بنتين النهاردة مع بنتى فى المدرسة طلبوا منها يلعبوا لعبة تشارلى لعبة عبارة عن تحضير جنية اسمها تشارلى والحمد لله بنتى رفضت فقالولها طيب هاتى دبوس عشان يشكوا نفسهم وينزل دم قالت لهم لا مش هساعدكم تأذوا نفسكم وسابتهم وراحت فصلها

بعدها بنص ساعة المدرسة اتقلبت وصريخ وحالة ذعر فظيعة بين الطالبات والمدرسين لما البنتين خرجوا من الحمام لانه كانوا بيلعبوا في الحمام البنتين فى حالة زعر ورعب شديد وبينزلوا دم من عنيهم وعمالين يجروا ويصرخوا ويخبطوا دماغهم فى الحيطان

وكل اللي يشوفهم من البنات يتفزع ويصرخ وبكاء مش طبيعي لدرجة بنتين مع بنتى فى الفصل كانوا فى الحمام وشافوا منظر البنتين اللى لعبوا اللعبة دى انهاروا وجالهم صدمة وكل اللى يشوفهم يجيله صدمة وفزع لدرجة المدرسين قفلوا الفصول على الطالبات ومنعوا نزولهم وخدوا البنتين حبسوهم فى اوضه لوحدهم والشرطة جات وعملوا كردون حاوط المدرسة ومنعوا الدخول والخروج والامهات بره تصرخ والدنيا اتقلبت.

والله الواحد اعصابه باظت خلاص ومش قادره من اللى بسمعه ربنا يلطف بأولادنا ويهديهم اتكلموا مع اولادكم وتابعوهم وتابعوا الدنيا حواليهم عاملة ازاى وايه الترندات الجديدة اللى بتطلع على التيك توك وغيره وهما يقلدوهم الجيل دا مهووووس وعايز يجرب اى حاجة وكل حاجة شيروا الكلام دا عشان كل ولى امر لازم يعرف ولاده بيفكروا ازاى وعايشين وسط ايه وايه المجتمع اللى بيأثر فيهم ربنا يحفظهم ويرعاهم بعينه التي لا تنام ودايما استودعوهم الله.

وبدأت قصة لعبة تشارلي في الانتشار من خلافيديوهات على الإنترنت منذ 2015 تقريبا، وتقوم فكرتها على استخدام الأوراق والأقلام الرصاص بطريقة معينة ودعوة شخصية أسطورية ميتة تسمى “تشارلي”، وانتشرت بين الشباب والأطفال كنوع من الغموض والمرح، إلا أن انتقادات عديدة وجهت للعبة، بسبب قيامها على فكرة قراءة “معوذات تستدعي الشياطين أو الأرواح الشريرة” كما أشيع.