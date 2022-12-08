نيابة القاهرة الجديدة تحقق في بلاغ يتهم شركة بريتش أمريكان توباكو بالنصب والغش التجاري

كريم أبو غالي مالك الشركة مقدمة البلاغ: الشركة البريطانية أنهت عقود وكالة توزيع أدوات تسخين التبغ دون إخطار.. وتسببت في خسائر 5 ملايين دولار.. ومؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل التعاقد

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في بلاغ رقم 7570 المقدم من شركة كالت كريتيف اسوسيشن للدعاية والإعلان- المملوكة لرجل الأعمال كريم أبو غالي- ضد شركة بريتيش أمريكان توباكو يتهم الأخيرة بالنصب والغش التجاري، وذلك بعد إعلانها إنهاء عقد الوكالة الحصرية لتوزيع منتجات "بريتيش أمريكان" من أدوات تسخين التبغ في مصر دون إخطار مسبق، كما أن بعضها منتهي الصلاحية مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الجنيهات نتيجة التعاقدات التي تمت بين شركة كالت والعملاء.

وكانت شركة بريتيش أمريكان توباكو، قد أعلنت نهاية شهر يونيو الماضي، تصفية عمليات استيراد وتصنيع منتجاتها من سجائر (دنهل وكينت ولاكي سترايك وروثمان وبال مال وفايسروي) في السوق المصري.



قال رجل الأعمال كريم أبو غالي، مالك شركة كالت كريتيف للدعاية والإعلان، إن شركته تعاقدت مع شركة بريتيش أمريكان توباكو على الوكالة الحصرية لبيع وتسويق أجهزة تسخين التبغ "جلو" في مصر، وأتمت بالفعل أول عام من التعاقد خلال عام 2021، وفوجئت بقرار الشركة البريطانية نهاية شهر يونيو الماضي بإنهاء أعمالها في مصر دون إخطار مسبق، كما لم يتم التفاوض مع شركته في توفيق الأوضاع عقب تصفية أعمال بريتيش أمريكان.

أضاف "أبو غالي"، أن شركته حاولت التواصل مع شركة بريتيش أمريكان توباكو أكثر من مرة للتفاوض للتعويض عقب إنهاء عقود الوكالة فجأة دون قوة قهرية مما تسبب في خسائر تقدر بـ5 ملايين دولار، ولكن لم يتم الرد من "بريتيش أمريكان" على أية مراسلات، وتفاقمت الأزمة بعد مطالبة مستهلكي أجهزة التبغ المسخن من شركة كالت بصفتها الوكيل لإرجاع الأجهزة نظرًا لعدم توافر منتجات سجائر بريتيش أمريكان.



تابع أنه اضطر مع تجاهل شركة بريتيش أمريكان توباكو حفظ حقوقه القانونية بتقديم شركته بلاغًا بقسم التجمع الخامس رقم 7570 ضد شركة بريتيش أمريكان توباكو يتهم فيها بالنصب والغش التجاري على العملاء، في استرجاع أجهزة تسخين التبغ، خاصة وأن شركة بريتيش أمريكان هي المحتكرة لنوعية السجائر المستخدمة في أجهزة تسخين التبغ، ومع تصفية أعمال الشركة في مصر يعني أن الأجهزة أصبحت غير ذات فائدة، مما يعني غش العملاء، كما تقدم كذلك بمذكرة إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العملاء.



كشف كريم أبو غالي، عن عزمه رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 5 ملايين دولار من شركة بريتيش أمريكان توباكو، عن الأضرار التي لحقت شركته (كالت) من إنهاء عقود الوكالة الحصرية من طرف واحد دون قوة قهرية أو إخطار مسبق مما تسبب في خسائر للشركة من تعيين موظفين واستئجار مخازن للأجهزة، علاوة على رفض كبرى المولات في مصر التعامل مرة ثانية مع شركة كالت بسبب أزمة أدوات تسخين التبغ، كما يعتزم إقامة مؤتمر صحفي للكشف بالمستندات عن كل المراسلات مع شركة بريتيش أمريكان والتي تتعمد تجاهل طلبات الشركات المصرية.